Fedez si sente malissimo in diretta tv: Vomita in studio | Ecco cos’è successo

Il rapper Fedez accusa un malore in diretta durante la messa in onda di Stasera c’è Cattelan: lacrime e vomito per il cantante milanese.

Il celebre e controverso Federico Lucia, in arte Fedez, è tornato su Rai 2 dopo le recenti controversie legali con la pubblica emittente, presenziando in veste di ospite nel programma “Stasera c’è Cattelan”.

Pronto a strabiliare il pubblico con l’imminente esibizione a Sanremo 2023, il rapper ha colto con titubante baldanza la sfida posta in gioco dal conduttore, un testa a testa adatto solamente agli stomaci di ferro.

Sì, perché il brioso padrone di casa ha sfoderato sul bancone delle chips aromatizzate con i peperoncini più piccanti al mondo secondo la scala di Scoville, invitando il rapper ad assaggiarle una ad una.

Unico palliativo, un bicchiere di latte ed un cestino per gli eventuali rigurgiti: inutile aggiungere che l’irriverente Fedez, nonostante il suo intervento dopo la diagnosi di tumore, ha affrontato l’indicibile, accusando persino un malore in piena regola in diretta.

Fedez accetta la sfida: K.O. tecnico dopo il Carolina Reaper

Alessandro Cattelan ha condotto un’intervista oltremodo originale, ingaggiando un botta e risposta con il cantante in pieno stile aperitivo: al posto delle canoniche patatine, però, il conduttore ha offerto all’ospite le chips più piccanti al mondo.

Tra gli aromi assaggiati da entrambi, il Guajillo Pepper, Hot wax pepper, Chile de arbol, Super chili pepper, Rocoto pepper, ed infine, il terrificante Carolina Reaper. Proprio quest’ultimo ha steso, immediatamente dopo l’ingestione, l’esuberante Fedez, inducendo violenti conati e lacrime cocenti nel cantante di “Mille”. “Sembra di fare una fellatio a Satana!“: ha lamentato l’ospite, ricorrendo poi al provvidenziale cestino per sputare il boccone piccantissimo. Il rapper ha poi corretto il tiro: “Scusate… ho detto fellatio perché non volevo dire pomp*no!“.

L’incosciente sfida a favore di telecamere

Fedez, reduce da un recente intervento chirurgico, aveva chiarito al conduttore prima di iniziare la pericolosa challenge: “Ho metà pancreas, prendo gli enzimi, altrimenti mi ca*o addosso!“.

A dispetto del rischio, il cantante ha affrontato la sfida in diretta, testando la resistenza del proprio organismo. Nonostante il divertimento del pubblico, i due protagonisti del programma hanno sofferto le pene dell’inferno sotto l’occhio clinico delle telecamere; l’intera faccenda reca inoltre potenziali risvolti mediatici… Quanti, sui social, saranno pronti a replicare l’esperimento di Fedez e Alessandro Cattelan?