Chanel Totti, baci e tenerezze proprio con lui: tutto incorniciato dalla terrazza della casa di Noemi

La giovane Chanel Totti smentisce le illazioni e coglie in contropiede i pettegoli sui social: ecco cos’ha fatto a casa di Noemi Bocchi.

Bionda e slanciata come la celebre madre, la 15enne Chanel Totti sta affrontando, al pari del fratelli, i risvolti di un divorzio tanto inflazionato, quanto milionario, tra i genitori Ilary Blasi e Francesco Totti.

“Er Pupone” e la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” hanno infatti diviso i loro percorsi dopo ricorrenti rumors e smentite, catalizzando inevitabilmente l’attenzione dell’opinione pubblica.

Se Ilary ha scelto di vivere finalmente alla luce del sole trentino la sua relazione con il nuovo compagno Bastian, pubblicando scatti sulla neve in compagnia di amici e parenti, Francesco Totti ha inaugurato la sua convivenza con Noemi Bocchi nel suo appartamento di Roma nord.

Chanel Totti ha finalmente palesato la natura dei suoi rapporti con la giovane Noemi, sfatando i rumors che ipotizzavano un’aperta ostilità nei suoi confronti.

Chanel Totti pubblica uno scatto rivelatore

Da poco attiva sui social, Chanel Totti aggiorna spesso i suoi profili di Instagram e TikTok, coinvolgendo anche i chiacchierati genitori in gag e balletti.

Nonostante la giovane età ed il traumatico annuncio del divorzio, la prole dell’ex coppia aurea può contare sul sostegno e sulla protezione di entrambi. Sia Ilary Blasi, che Francesco Totti hanno infatti inserito in cima alla lista di priorità il benessere mentale dei figli, cercando di ammortizzare l’impatto della frattura familiare. Chanel Totti, ospite di Noemi Bocchi, ha pubblicato uno scatto in compagnia del buffo bulldog francese della padrona di casa sullo spazioso terrazzo dell’appartamento di Roma nord. Jeans in denim chiaro, maglia attillata celeste, e tacchi a spillo neri, la 15enne appare serena e molto rilassata.

Il video su TikTok

La giovane ha inoltre manifestato apertamente il suo amore per il padre Francesco Totti in un recente video, pubblicato sulla piattaforma di intrattenimento TikTok.

Chanel Totti è apparsa insieme a lui, esibendo outfit coordinati in pieno stile black & white sulle note della canzone “Unica” di Antonella Venditti. L’iconica coppia, in particolare, ha ammiccato in camera durante la strofa che recita: “Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo. Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Noi due che dell’errore, abbiamo fatto amore. Noi due, due arterie dello stesso cuore”. Il video ha totalizzato ben 3 milioni di visualizzazioni, a riprova del potenziale mediatico della piccola pupilla di casa Totti.