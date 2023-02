Benedetta Rossi, dal letto lancia l’annuncio ai fan: “Scusate se non vi rispondo come al solito ma…”

La conduttrice e blogger Benedetta Rossi annuncia lo stop ai fedeli fan: ecco cosa succede nella vita della regina dei fornelli.

Classe ’72, la bonaria conduttrice marchigiana Benedetta Rossi intrattiene milioni di spettatori sui canali Food Network e Real Time con l’ormai iconico programma “Fatto in casa per voi“.

Veterana delle ricette home-made, la celebre cuoca ospita puntualmente in casa una troupe specializzata, e spiega, con dovizia di particolari, come sfornare piatti semplici, gustosi e di notevole impatto visivo, lanciando suggerimenti e trucchi per semplificare anche le procedure più laboriose.

Molti non sanno che Benedetta Rossi ha conseguito una laurea in Produzione e sanità degli organismi acquatici presso l’Università degli studi di Camerino, lavorando al contempo nell’agriturismo di famiglia.

Cuoca operosa, e moglie devota, la conduttrice ha sposato nel 2009 Marco Gentili, diventato ormai una figura familiare nei suoi video di cucina. La coppia ha fondato insieme la società “Maui media”, che cura gli aspetti promozionali e pubblicitari di “Fatto in casa per voi”, e condivide ogni aspetto del fortunato business ai fornelli di Benedetta. Nelle ultime ore, la mattatrice ha rivolto un annuncio ai fan, spiegando le ragioni della sua assenza dai social…

Benedetta Rossi rassicura i follower: “Cerchiamo di staccare da tutto”

La cuoca marchigiana interagisce puntualmente con i fan, proponendo in video le ricette da loro richieste, e condividendo tutti gli aspetti della sua quotidianità nella tenuta bucolica di famiglia.

Benedetta Rossi nelle ultime settimane ha volato sotto ai radar, spiegando poi le ragioni della sua pausa dai social con un’eloquente storia su Instagram. La conduttrice ha pubblicato uno scatto, in cui compare a letto e abbracciata teneramente al marito Marco Gentili. Ha quindi dichiarato: “Ciao, scusate se non vi stiamo rispondendo come al solito, in questi giorni ci siamo presi un po’ di tempo solo per noi. Cerchiamo di staccare un po’ da tutto.“. Ha poi aggiunto in calce, con la consueta autoironia: “Storia di aggiornamento per chi non è al corrente di queste fondamentali notizie“…

Benedetta Rossi: una passione diventata lavoro

Il pubblico apprezza la genuinità, e certamente Benedetta Rossi trasmette agli spettatori l’amore autentico per il cibo e la buona cucina.

Grazie anche al sostegno del marito Marco Gentili, diventato suo fan e sostenitore numero 1, la conduttrice può lucrare sulla sua passione più grande. E la troupe di “Fatto in casa per voi” apprezzerà sicuramente l’ingaggio: d’altro canto, che fine faranno i manicaretti puntualmente sfornati in ogni puntata del format?