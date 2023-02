Autovelox più ‘severo’ d’Italia: ecco dove si trova | Ha fatto strage di multe

Il peggiore incubo degli automobilisti è diventato realtà. C’è un autovelox in Italia che ha emesso un numero stratosferico di multe.

Milioni di italiani ogni giorno percorrono chilometri di strada. Magari lo fanno per andare a lavorare o per accompagnare i figli a scuola. A prescindere dalla motivazione che spinge le persone a prendere la macchina, c’è sempre un nemico comune che terrorizza ciascun automobilista: l’autovelox.

Proprio così. Quest’ultimo ormai è diventato fonte di grande ansia e preoccupazione, tanto da convincere alcuni soggetti a prendere strade secondarie pur di evitare di incontrare il tanto temuto autovelox.

Del resto, molti di noi, per un motivo o l’altro, non rispettano sempre i limiti di velocità, e quindi quando meno ce lo si aspetta, viene recapitata a casa una bella multa. Bisogna però ammettere che gli autovelox hanno aiutato nel corso degli anni a prevenire diversi incidenti, la maggior parte dei quali sarebbe avvenuta a causa dell’alta velocità. Infatti questo dispositivo ha portato sempre più persone a prestare maggiore attenzione alla propria velocità e ai limiti imposti nei vari tratti stradali.

Negli ultimi tempi il governo ha incrementato il numero di autovelox, oltre ad aumentare la presenza di Carabinieri e Polizia, per controllare meglio la situazione e sanzionare gli automobilisti che commettono eventuali infrazioni.

L’autovelox più remunerativo d’Italia

Bisogna sottolineare il fatto che tutti gli autovelox sparsi lungo il territorio italiano, sia quelli fissi che quelli mobili, ha fatto guadagnare allo stato oltre 12 milioni di euro durante i primi sei mesi del 2022.

Il motivo di questa massiccia presenza dei misuratori di velocità è dovuta al fatto che molti italiani tendono a non rispettare le leggi, soprattutto quando si trovano a bordo della propria auto. E questo si traduce in un maggiore guadagno da parte dello Stato. In una giornata media si registrano oltre 800 multe per un totale che supera abbondantemente i 70 mila euro.

Come si può immaginare sono le città più popolose ad avere la peggio. Infatti in grandi città come Milano, i cittadini vengono sanzionati maggiormente rispetto ad altri connazionali che vivono in altre zone del Bel Paese, come la periferia o i sobborghi. Infatti nell’ultimo periodo alcuni partiti si sono mossi per cercare una soluzione al fine di agevolare i cittadini. Per questo motivo alcuni partiti nell’ultimo periodo hanno chiesto di sospendere i controlli, incusi quelli con autovelox, almeno per i prossimi mesi, anche se ancora nessuna decisione è stata presa in merito.