Maria De Filippi, spunta il retroscena sull’amante: un matrimonio distrutto

Sempre impeccabile in tv, forse non tutti sanno che Maria De Filippi è stata l’amante di un uomo famoso e ne ha causato la fine del matrimonio

Siamo abituati a vederla in tv sempre seria e impeccabile, Maria De Filippi, e nessuno l’avrebbe mai immaginata negli inediti panni di amante di un uomo sposato. Né tantomeno che la sua presenza avrebbe causato la fine di un matrimonio. Eppure è la verità.

Oggi è felice accanto al suo Maurizio Costanzo, un amore che va vanti da anni; i due si sono sposati nel 1995 e nonostante tutto questo tempo tra loro sembra non esserci mai stato uno screzio o un gossip. Per questo sapere che la donna è stata amante di qualcuno lascia interdetti.

Le parole della moglie

La storia è venuta fuori qualche tempo fa, e persino la legittima consorte dell’uomo ne ha parlato. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Nuovo dove ha ricordato quanto successo: “Si, è vero. Abbiamo avuto un uomo in comune, ma sentirci legate per questo in eterno mi fa sorridere. […] per me era una specie di padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare”.

Comunque è stato un matrimonio d’amore, ma, ammette: “Nonostante abbia sofferto per la separazione, oggi sono grata a Maria De Filippi per avermelo portato via. Oggi ricordo a malapena che è stato mio marito. L’avrei già dimenticato se ogni tanto non ci fosse qualcuno a ricordarmelo”.

Ma di parliamo? Proprio di quello che è poi diventato suo marito, Maurizio Costanzo. Maria De Filippi è stata per un periodo la sua assistente, come il più classico dei cliché, e ne è diventata l’amante quando lui era sposato con Marta Flavi.

Maria De Filippi amante

Qualche tempo fa è stata la stessa Maria a rivelare l’inizio clandestino del suo amore con l’amato marito. E di come l’allora moglie abbia scoperto la tresca che stavano consumando alle sue spalle, per caso, ascoltando una telefonata: “Io lo avevo chiamato al telefono quella sera e lui aveva una specie di duplex e quindi ci ritrovammo al telefono in tre. Io sentii la voce di lei dire a Maurizio ‘se metti giù parliamo un secondo'”.

Una scena da film, e possiamo solo immaginare lo stato d’animo dei protagonisti. La Queen di Canale 5 ricorda: “Quel giorno per me fu un disastro. Mi chiesi cosa sarebbe successo. Passò tutta la notte e io mi auguravo che lui avesse il coraggio di dirlo a sua moglie”. E poi è andata come sappiamo, si vede che era destino.