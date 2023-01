Max Pezzali, la malattia che lo sta massacrando: “Dolori insopportabili”

Con gli 883, Max Pezzali è stata una delle colonne sonore di una generazione di giovani. Ora il cantante racconta della malattia che lo sta massacrando

Max Pezzali ha iniziato la sua carriera come cantante nello storico gruppo degli 883. Le loro canzoni sono state la colonna sonora degli anni 90. Poi l’uomo ha deciso di continuare la sua carriera come solista.

Tuttavia, non ha avuto lo stesso successo, nonostante il suo timbro inconfondibile. Qualche anno fa quando ha rifatto le sue storiche canzoni in un album, di duetti, quel disco è stato un vero successo.

Il suo lavoro di ricerca e sperimentazione musicale non è finito lì. Infatti, ha continuato a comporre pezzi e lo fa tutt’ora.

Ora il cantante ha deciso di parlare della malattia che lo ha colpito, massacrandolo. Infatti, come ha raccontato spesso il dolore è insopportabile.

Il problema di salute di Max Pezzali: “Dolori insopportabili”

Non tutti sanno che Max Pezzali non ha solo la grande passione per la musica ma anche per le motociclette. Infatti, andare a cavallo di una moto è uno dei suoi più grandi piaceri. Tuttavia, ha dovuto ridimensionare moltissimo il tempo passato su questo mezzo a due ruote a causa di una malattia che gli provoca dolori insopportabili. Questo è stato molto debilitante per il cantante perché davvero non riesce a rinunciare a questo suo passatempo.

Come l’uomo ha raccontato: “Dopo quasi 30 anni in sella a motociclette possenti, ho iniziato ad accusare un fastidio alla testa del femore che si è trasformato in un dolore acuto, piuttosto intollerabile. Se in passato riuscivo a guidare per ore senza fermarmi, oggi, dopo 60-90 minuti di viaggio, sento la necessità di mettere a riposo le gambe perché le fitte all’anca, che interessano la zona inguinale e si irradiano verso la coscia, non mi danno tregua! Questo disturbo si manifesta soprattutto quando sfreccio in sella a una moto dall’assetto “tradizionale”, con le pedane poste al di sotto dei glutei con la gamba, mentre è più attenuato se i piedi sono posizionati anteriormente alla Easy Rider”.

Grazie al medico di famiglia è riuscito a identificare l’origine del problema. Infatti, a causa di una postura sbagliata le articolazioni sarebbe state compromesse. Purtroppo, non esiste una cura definitiva per questo tipo di problema. Il consiglio dato dal fisiatra è quello di assumere antidolorifici e antinfiammatori alla bisogna. Inoltre, il fisioterapista consiglia di fare degli esercizi di stretching mirati. Sempre il cantante ha raccontato: “Per irrobustire i muscoli di quella regione e mantenere una certa mobilità dell’anca, ho poi intrapreso un trattamento fisioterapico a scopo antalgico: appena posso, infatti, eseguo degli esercizi specifici di stretching, prima e dopo aver guidato!”.