Barbara Palombelli, senza trucco è davvero irriconoscibile: le luci dello studio fanno proprio un altro effetto

Sempre bellissima sotto le telecamere Barbara Palombelli, ma senza trucco è irriconoscibile. Ecco la foto al naturale

La brava Barbara Palombelli è il volto storico di Forum, dove è approdata nel 2013 prendendo il posto della sua collega Rita Dalla Chiesa. In precedenza ha curato una rubrica nel seguitissimo Quarto Grado, format che si occupa di cronaca e delitti di attualità, dal 2010 al 2015, e prima ancora ha scritto per alcune testate famose come Il Giornale, Panorama e La Repubblica.

Quest’anno a donna compie la bellezza di 70 anni, un grande traguardo da festeggiare, 40 dei quali trascorsi con suo marito Francesco Rutelli, ex sindaco capitolino. La coppia ha 4 figli, Giorgio nato nel 1982 e gli altri adottati, Francisco nel 1993 e le sorelline Serena e Monica nel 2000.

Serena l’abbiamo vista al Grande Fratello nel 2019, dove è venuta fuori la sua storia di maltrattamenti nella famiglia naturale e l’amore che la nuova famiglia le ha donato. Le parole della Palombelli, che ha ripercorso tutta la vicenda anche in un libro, fanno venire i brividi: “Avevano 7 e 10 anni, denti mancanti per le botte del padre. Per far loro superare i traumi, abbiamo fatto terapia di gruppo, io Francesco e i fratelli. Una cosa che consiglio a ogni famiglia”.

Barbara Palombelli versione naturale

Come accennato Barbara Palombelli sta per compiere 70 anni, ma il tempo non sembra passare per lei. Il segreto della sua bellezza sono le luci dello studio televisivo o c’è dell’altro? Lo ha confessato lei stessa sulle colonne della rivista Tv Sorrisi e Canzoni.

Al giornalista che l’ha intervistata ha dichiarato: “Prendo la vitamina E e la vitamina C, ma senza esagerare. E seguo una dieta leggera. In pausa pranzo, rapidissima, ho trovato il pasto che mi dà energia ed è facile da digerire: parmigiano e pere. Poi, niente vino e niente caffè. Il segreto è dormire bene e io non ho problemi di insonnia, grazie a Dio. E controllarsi: io sono una che dal medico ci va abbastanza spesso”.

Non solo. La Palombelli confessa di avere anche un’altra arma segreta che la aiuta a mantenersi in forma: “La mia arma segreta è lo yoga. Due pomeriggi alla settimana, pratico ‘Iyengar yoga’, che mi aiuta a mantenere la concentrazione. Poi, in camerino, tutti i giorni faccio 20 minuti di cyclette per il fisico”.

Ma anche il trucco fa la sua parte, come si può notare da una foto che circola in rete e che mostra la conduttrice tutta al naturale, davvero irriconoscibile. Ma sempre bella.