Giulia Salemi, tocca il cielo con un dito: “…come prima figlia una femminuccia”

La splendida Giulia Salemi pronta ad allargare la famiglia con il suo Pierpaolo Pretelli. L’annuncio della lieta notizia

Tra le rivelazioni di questo Grande Fratello Vip non esattamente in linea con gli altri a causa delle mille polemiche e scandali, c’è un personaggio che si sta distinguendo tra tutti. La splendida Giulia Salemi, in studio assieme ad Alfonso Signorini e le opinioniste, si occupa di misurare il “sentiment” del popolo del web sui fatti che accadono nella Casa.

E quale persona più adatta; influencer ed ex gieffina lei stessa, il cambiamento dell’italo-persiana dalla sua partecipazione al GF Vip 2020-2021 è sotto gli occhi di tutti. Sempre più bella e a suo agio sotto le telecamere, Giulia sta dimostrando di avere molte frecce al suo arco oltre al fisico mozzafiato e a un viso da bambola.

Se ne rende conto lei stessa quando a Sorrisi e Canzoni racconta di come il conduttore le abbia proposto questa nuova avventura e lei abbia accettato con mille paure: “E’ il mio Pippo Baudo da quando mi ha chiamata al suo GF Vip, c’è stato uno stacco con la Giulia del passato. Sono maturata, ho trovato l’amore, ma soprattutto Alfonso ha permesso di farmi conoscere e avere l’affetto delle persone e questo mi ha portato ad essere quella che sono oggi”.

L’amore ai tempi del GFVip

Durante la sua partecipazione al reality Giulia Salemi ha conosciuto il suo attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli, con il quale sta vivendo una coinvolgente ed inaspettata storia d’amore. Fin dall’inizio hanno fatto sognare i fan della coppia che li seguono con affetto, fondando come usa oggi sui social il fandom dei “Prelemi”, dall’unione dei cognomi dei protagonisti.

Ospiti di recente a Verissimo hanno speso parole d’amore uno per l’altra e si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni che hanno letteralmente mandato in visibilio i fan. Mentre Giulia dichiara: “Siamo il porto sicuro l’uno dell’altra. Avere una persona di cui ti puoi fidare è raro. Apprezzarsi per quello che si è veramente è una fortuna. E soprattutto riuscire a ridere ancora dopo due anni” Pierpaolo rilancia “Per me Giulia è casa, è il mio rifugio, mi protegge, è la mia complice, amica, amante, è il mio tutto”.

Giulia Salemi: sarà una femminuccia…

Parole importanti quelle spese da entrambi, tanto che Pierpaolo Pretelli si è spinto oltre ed ha dichiarato: “Non avevo mai pensato di sposarmi prima d’ora, ma Giulia mi ha fatto venire voglia”. E non solo, i ragazzi parlano anche di una gravidanza.

Lui, padre di Leonardo avuto da una precedente relazione con la modella cubana Ariadna Romero, con la quale è in ottimi rapporti, non disdegna l’idea di una nuova paternità con la sua amata. E anche Giulia Salemi a quanto dice è pronta ad avere un bambino ma, precisa: “Mi piacerebbe molto avere una femminuccia, così poi la acconcio, la trucco, la vesto, facciamo le cosine insieme… Mi piacerebbe crescere con mia figlia, essere una ‘mamma per amica’ come nel telefilm“.