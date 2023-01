Che fine ha fatto Maurizio Guerci dopo Uomini e Donne? Meritava una fine migliore

L’ex flirt di Gemma Galgani com’è diventato oggi? Cosa fa Maurizio Guerci dopo Uomini e Donne

È stato uno degli innumerevoli flirt di Gemma Galgani, la dama più longeva e famosa del Trono Over di Uomini e Donne. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi ricordano certamente Maurizio Guerci, arrivato in studio a fine 2021. Subito la sua frequentazione con la dama torinese ha suscitato diverse polemiche per la differenza d’età, circa venti anni più giovane lui, e dopo pochi mesi la storia si è interrotta bruscamente.

Ufficialmente infatti il bel mantovano ha lasciato la trasmissione per motivi di lavoro, ma i sospetti che sotto ci fosse dell’ altro non si sono mai placati. Tra lui e Gemma durante la breve frequentazione sarebbe scoppiata la passione, raccontano infatti di aver passato una notte di fuoco assieme e lui dichiara al Magazine del programma: “Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”.

Ma poi le cose precipitano quando la dama si insospettisce per una strana telefonata del cavaliere, che in compagnia di alcuni amici la chiama dal bagno. Secondo lei infatti questo denoterebbe malafede da parte sua. Solite discussioni, fine della storia. E poi lui abbandona definitivamente.

Maurizio Guerci oggi dopo Uomini e Donne

Maurizio Guerci in seguito è stato raggiunto nuovamente dal Magazine omonimo del programma e si è lasciato andare ad alcune considerazioni su Gemma Galgani: “Penso che più va avanti più sbaglia. È solo il mio parere, ovviamente. Dovrebbe valutare meglio chi ha davanti. Tende a buttarsi troppo a capofitto”.

Inoltre osserva che gli uomini che le si presentano davanti non sono adatti a lei: “Secondo me alcuni che si sono presentati non sono tanto adatti a lei. Non voglio giudicare, ma non li ho visti ben assortiti. […] Credo si butti troppo a capofitto, cosa che io non ho mai fatto. Quando ero nel programma ho ricevuto tanti numeri, e molti di questi non li ho accettati. […] Non ero lì per perdere tempo con persone che non mi piacevano.”

E lui cosa fa oggi? Non è presente sui social ma le ultime dichiarazioni rilasciate da lui stesso parlano di una nuova compagna, una storia che a settembre scorso andava avanti già da circa un anno. Ma non svela di chi si tratta: “Preferisco mantenere la sua privacy. Non siamo neanche sui social. E non perché sia una relazione clandestina, ma perché siamo riservati. È una persona con dei trascorsi, come me: è stata già sposata”.

Non fa parte del mondo dello spettacolo, aggiunge, come del resto nemmeno lui: “Quando sono uscito dal programma ho ripreso il mio lavoro, la mia vita normale. Anzi, non uso nemmeno i social”. E per quanto riguarda il lavoro, Maurizio Guerci pare abbia una rivendita di frutta e verdura.