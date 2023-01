Ramon, il tragico lutto ad Amici: una vera tragedia

Il ballerino di Amici Ramon Agnelli porta dentro un grande dolore, la morte della mamma. Le ultime parole della donna sono strazianti

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi i ragazzi si preparano al serale; iniziano le selezioni ed il primo ad essere scelto e ad indossare l’ambita maglia è stato il ballerino Ramon Agnelli, dall’insegnante Alessandra Celentano.

Il 21enne coltiva la sua passione da anni, ed ha già diverse esperienze anche importanti. Ha partecipato ad alcuni spettacoli alla Scala di Milano, al teatro Arcimboldi e al Metropolitan. Nel 2019 è arrivato in semifinale al Prix de Lausanne, un concorso internazionale per giovani ballerini, e alla presentazione nel talent di Canale 5 ha detto di sé: “Sono cresciuto con mia sorella, che amo. Ho avuto esperienze professionali, anche alla Scala. E Amici perché penso che sia un’opportunità per farmi conoscere come sono”.

Amici: la lettera alla maestra

E si è fatto conoscere a tutto tondo Ramon, e dopo essere stato bacchettato dalla sua insegnante, la Celentano, per il suo modo poco decoroso di vestire, per farsi perdonare le ha scritto una lettera che ha fatto sorridere e che dimostra il suo animo leggero e simpatico: “Cara Maestra Celentano, le scrivo questa lettera indossando il meraviglioso pigiama di seta blu che mi ha fatto recapitare. Purtroppo durante la puntata ho cercato di sdrammatizzare il momento, ma le volevo dire un paio di cose“.

Quali sono queste cose? Ovviamente chiede scusa, e poi precisa che se è vero, come lei sostiene, che i ballerini classici dovrebbero tenere sempre un contegno in ogni ambito della vita quotidiana, lui si sente diverso: “Io sono Ramon, un ragazzo normale come tutti e che quando deve dimostrare l’eleganza o l’essere puro classico lo fa danzando. Alcune cose si possono evitare. Ma se io ho iniziato questo percorso ad Amici è anche per mettermi in gioco ed essere me stesso al 100%. Purtroppo o per fortuna non bado molto al fatto che mi stiano riprendendo o ascoltando”.

Alla fine la Celentano non può fare altro che sorridere, e gli ricorda che lei non vuole che cambi ma che tenga sempre a mente di essere in televisione, e che ci sono anche dei ragazzini che guardano. Di essere di buon esempio, se possibile.

L’ultimo desiderio della mamma di Ramon

Ma nella vita di Ramon c’è un dolore immenso, la perdita della mamma a causa di un brutto male quando lui ha solamente 10 anni, è ancora un bambino e gli viene strappata la figura più importante. Cresce così legandosi particolarmente alla sorella, e a raccontare alcuni particolari della sua vita è una sia insegnante sulle pagine di DiPiù.

La donna ricorda che la mamma, poco prima di morire, glielo avrebbe affidato con le parole: “Ti affido Ramon, abbi cura di lui”. Cosa che lei ha fatto con molto affetto.