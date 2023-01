Benedetta Rossi ‘sbugiardata’ a L’Eredità: “Ecco ora lo sanno tutti” | Il video fa impazzire i fan

La food blogger Benedetta Rossi viene nominata all’Eredità e le parole di Flavio Insinna le fanno esclamare “ecco ora lo sanno tutti”. Cosa è stato detto di lei

Chi non conosce Benedetta Rossi, la famosa food blogger diventata famosa per il suo pollice in su alla presentazione di ogni ricetta nel suo noto programma Fatto in casa da Benedetta, che è diventato quasi un vero e proprio marchio.

Marchigiana di origine, piace per i suoi modi semplici e diretti, quasi da persona della porta accanto. Nonostante il grandissimo successo ottenuto infatti la cuoca resta una persona umile e vicina ai suoi numerosi follower. Ha all’attivo anche diversi libri di cucina che sono andati a ruba, un sito, un canale YouTube e un profilo Instagram seguitissimi, e accanto a lei da sempre c’è l’amato Marco Gentili, il marito.

Fin dagli esordi Marco la sostiene e la aiuta. Esordi che ha raccontato un po’ di tempo fa al Corriere: “Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. A un certo punto crescevano in un modo pazzesco. E il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui…” In effetti non fosse per lui non avremmo a disposizione centinaia di ricette alla portata di tutti, questo è il vero successo di Benedetta.

Benedetta Rossi: una passione che diventa lavoro

La passione di Benedetta Rossi per la cucina parte da lontanissimo, da quando è ancora bambina, come racconta a DonnaD: “Fin da piccola ero, come si suole dire, una “bocca buona”: mi è sempre piaciuto mangiare e sono sempre stata curiosa di assaggiare tutto ciò che non conoscevo. Inoltre, nonne e zie mi hanno coinvolto nei lavori di cucina, dall’età di due anni; mi avvicinavano al tavolo per pasticciare con la farina e la passione è nata come un gioco da bambini, come una conseguenza spontanea”.

Un gioco che diventa successo, un successo inaspettato in effetti: “Mi fanno sempre la domanda di quale sia il segreto del mio successo ma onestamente non lo so” ma è sicura di piacere per la sua semplicità: “Penso di essere genuina e vera. Mi vedono nell’onesta realtà e non come un personaggio costruito”.

Cosa è successo a L’Eredità

Nelle ultime ore sul suo profilo Instagram Benedetta Rossi ha condiviso un video in cui mostra una puntata de L’Eredità dove Flavio Insinna parla di lei. Il suo commento è “ecco ora lo sanno tutti”. A cosa si riferisce? Alla domanda sulla sua data di nascita, la cui risposta è il 1972. Ovviamente la food blogger scherza.

Come scherzano i tantissimi commenti ricevuti come “L’età è solo un numero! I numeri che contano per davvero sono le tue migliaia di ricette che hanno salvato cene e pranzi di tutta Italia!” e “Quando si diventa una domanda all’Eredita, vuol dire che si è un personaggio di alto livello‼️”