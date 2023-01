Albano Carrisi aggredisce proprio lei: schiaffi in mezzo alla strada: in mezzo alla folla succede il panico

Al Bano Carrisi compie un’aggressione sconsiderata davanti ad una folla di fan: lo scherzo finisce nel peggiore de modi.

Timbro vigoroso, e temperamento volitivo, il cantante di Cellino San Marco rappresenta uno dei pilastri del panorama musicale italiano.

In attività sin dal lontano 1965, Al Bano ha scalato l’impervia strada sino al successo a fianco della collega Romina Power, con cui è convolato a nozze nel 1970. La coppia ha dato i natali ai 4 figli Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Jolanda, coltivando in parallelo le rispettive carriere artistiche.

L’idillio romantico tra Al Bano e Romina ha ceduto sotto al peso di un evento devastante: si tratta della fatidica e tutt’ora irrisolta sparizione della primogenita Ylenia, avvistata per l’ultima volta a New Orleans il 31 dicembre del 1993.

Sciolto il vincolo matrimoniale, Al Bano in seguito ha costruito una nuova famiglia con la chiacchierata compagna Loredana Lecciso. Negli anni, il cantante ha difeso il rapporto con le unghie e con i denti, respingendo gli assalti degli agguerriti paparazzi. Qualche anno fa, inoltre, Al Bano ha bruscamente aggredito una sedicente giornalista, rea di averlo coinvolto in uno scherzo volgare.

Al Bano schiaffeggia la cronista: le telecamere testimoniano il brutale episodio

Determinato a conservare in pubblico privacy e decoro, Al Bano ha negli anni dimostrato di detestare le ingerenze dei cronisti, riservando loro, talvolta, repliche sferzanti. Circa 6 anni fa il cantante di Cellino San Marco si è spinto oltre, arrivando allo scontro fisico con una presunta giornalista.

Il dramma si è consumato in pubblica piazza: seduto sul sedile posteriore di un’auto, Al Bano stava fendendo una piccola folla di fan e cronisti a passo d’uomo, dispensando loro sorrisi e ammiccamenti compiaciuti. Una donna bionda, munita di telecamera, ha attirato la sua attenzione, brandendo un wurstel in mano, ed esortandolo ad alta voce: “Al Bano, un saluto agli amici di ‘Palle d’acciaio’!“. Il cantante ha schivato il contatto con il microfono-parodia, chiedendo immediatamente all’autista di fermare la vettura. Ha poi raggiunto a passo di carica l’attonita provocatrice, assestandole un sonoro schiaffo davanti al pubblico, e ricoprendola di ingiurie.

Le reazioni dei social

La presunta giornalista ha riferito ai presenti di essere una giovane leva della scuderia Rai: il suo intento era semplicemente quello di coinvolgere Al Bano in uno scherzo, per quanto discutibile e triviale.

Gli utenti in rete, però, hanno manifestato ampia disapprovazione per il gesto manesco e violento del cantante. Uno di essi denuncia infatti: “Del tutto demenziale il comportamento aggressivo verso questa donna, che ha scherzato. Mai più lo vogliamo sul palco“. In un periodo storico in cui la violenza di genere rappresenta un tema assai spinoso, l’episodio ha creato inevitabile scompiglio nel web: voi cosa pensate al riguardo?