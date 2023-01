Luciana Littizzetto, la fine della relazione con il compagno: la verità mai detta

Luciana Littizzetto svela i motivi della rottura con il suo ex compagno, una verità a cui i fan non ne sono stati mai a conoscenza

La sua ironia e la sua simpatia hanno conquistato il pubblico italiano e il suo grande amico Fabio Fazio con cui collabora da anni nel famoso programma Che tempo che fa: non ha bisogno di grosse presentazioni, stiamo parlando di lei, Luciana Littizzetto. Un talento straordinario apprezzato non solo in tv ma anche al cinema in numerosi film di successo come Tre uomini e una gamba, Tutti giù per terra e moltissimi altri. Di recente, però, è venuta fuori una notizia circa la rottura con il suo ex compagno che ha lasciato tutti senza parole.

Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, la piccola Lucianina consegue la laurea in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, cominciando a collaborare con Gioventù Operaia occupandosi di recensire i film con la sua solita ironia che la contraddistingue dal resto. Una volta laureatasi con una tesi sul melodramma, Luciana Littizzetto comincia a studiare recitazione al circolo Dravelli di Moncalieri, all’epoca diretta da Arnoldo Foà, dove concepirà i suoi spettacoli di cabaret.

Tra questi possiamo ricordare alcuni come Lacrime, Sogni e sesso cominciando ad esibirsi in alcuni dei teatri come il Juvarra e Hiroshima Mon Amour insieme ad altri cabarrettisti dell’epoca; Nel 1991, le permetterà di aggiudicarsi il premio Ettore Pratolini.

In una intervista, inoltre, la donna ha svelato di essere contraria alla chirurgia estetica affermando: “Mi fa un po’ paura correre tanti rischi per avere una faccia che non è più la tua: la morte non la freghi neanche col botulino. Curare il proprio look è sano, ma si può essere belli anche quando si è donne mature”.

Luciana Littizzetto e la verità sulla rottura con il suo ex compagno

Nonostante la sua carriera brillante e divertente, Luciana Littizzetto ha cercato il più possibile di tenere lontana dai riflettori la sua vita privata. Nonostante ciò, però, si sa che la donna ha avuto un legame con Davide Graziano e ha adottato due ragazzi, poiché dalla loro storia non sono mai nati figli biologici.

Nel 2017, però, sono cominciate a circolare notizie sulla loro rottura, poi confermate nel 2018. Le parole della Littizzetto sonno pungenti e fanno pensare ad una possibile mancata proposta di matrimonio da parte del suo compagno.

Nel dettaglio, l’attrice e conduttrice avrebbe detto: “Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola”.