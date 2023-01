Giorgio Tirabassi, l’infarto fulminante: trasportato d’urgenza in ospedale | Il dramma dell’attore

L’attore romano ha dovuto affrontare un bruttissimo episodio riguardante la sua salute. Scopriamo insieme i dettagli.

Salito alla ribalta negli anni ’80, Giorgio non avrebbe mai pensato di intraprendere la carriera di attore. Infatti quest’ultimo fin da piccolo soffriva di balbuzie, un problema che lo ha portato ad essere bullizzato e preso in giro dai suoi compagni di classe. Ma è proprio la balbuzie che lo ha spinto ad intraprendere il mondo della recitazione.

Per diversi anni ha preso parte alla compagnia d Gigi Proietti riuscendo ad acquisire le doti e la sicurezza per fare il suo debutto sul piccolo schermo. Trai suoi ruoli televisivi ricordiamo quelli con Squadra mobile, I liceali, Benvenuti a tavola – Nord vs Sud e Distretto di Polizia.

Il dramma di Giorgio Tirabassi

Il pubblico ha iniziato a conoscerlo grazie alle sue interpretazioni in serie televisive come Sogni e bisogni e in film come Snack bar Budapest. Sono proprio questi primi lavori che gli permettono di farsi conoscere e di farsi scritturare da noti registi.

Addirittura il suo lavoro è stato riconosciuto con un David di Donatello, ottenuto per la sua interpretazione nel film Non dire gatto. I fan dell’attore però avranno sicuramente notato la sua assenza negli ultimi anni. Sembra infatti che Tirabassi stia affrontando dei seri problemi di salute. Questi ultimi risalgono al 2019, quando l’attore stava presentando uno dei suoi ultimi lavori cinematografici, quando all’improvviso è stato colpito da un infarto.

Per fortuna era presente lo staff medico che è riuscito a rianimarlo e a portarlo immediatamente nell’ospedale più vicino. Qui è stato sottoposto ad un intervento alle coronarie, dal quale Giorgio si è ripreso. Però questo incidente ha stravolto le priorità dello stesso attore, che ha deciso di cambiare vita, o almeno alcune abitudini che lo avevo accompagnato fino a quel momento.

Una fra tutte il fumo. Dopo il terribile spavento Tirabassi ha deciso di abbandonare le sigarette e di cominciare a fare più esercizio fisico. Infatti quando riesce, preferisce spostarsi a piedi piuttosto che prendere la macchina.

E sono proprio questi cambiamenti che a sua detta lo hanno reso un uomo diverso, più attivo ed energetico. Nell’ultimo periodo è addirittura tornato sul set con Il Primo giorno della mia vita, film di Paolo Genovese, in uscita nel 2023. Non ha nemmeno abbandonato il amore per il piccolo schermo. Infatti ha intrapreso un nuovo progetto televisivo, vestendo i panni di Michele Venturi in Liberi Tutti.