La trasformazione incredibile della figlia del cantante: oggi è bella da morire | Un fisico da vera dea

Una trasformazione che ha fatto parlare il mondo dello spettacolo, oggi è bella da morire e quasi irriconoscibile: ecco di chi si tratta

La sua indole è sempre stata quella del genere metal, genere che spopola ancora tutt’oggi tra le nostre generazioni, e suo padre con questo genere sopra citato ha fatto davvero una fortuna, dimostrando il talento e la grande padronanza che ha sempre avuto sul palco. Il cantante a cui stiamo facendo riferimento è proprio lui, Ozzy Ozburne, cantante e compositore britannico e sua figlia nel tempo ha avuto una trasformazione incredibile.

La figlia del cantante Ozzy, si chiama Kelly ed è conosciuta al grande pubblico per la famosa fiction televisiva basata sulla sua famiglia ma particolarmente su suo padre, chiamata The Osburnes. Anche lei, come suo padre, ha cominciato a dedicare parte della sua carriera alla musica pubblicando il suo primo album nel 2002.

Il primo album doveva intitolarsi Buy me, anche se la casa discografica lo ha vietato e, in seguito ad altri scontri lascerà la Epic per la Sanctuary, che le permetterà di fare un duetto con suo padre nel brano Changes. Il singolo, infatti, va in cima alle classifiche inglesi.

Nonostante la donna abbia tentato la strada della musica con un secondo album, dedicando anche parte della carriera al mondo della recitazione e della moda, ha sempre avuto un passato turbolento tanto che, nel 2004, si è ricoverata in una clinica di Malibù in California, per combattere la sua dipendenza da antidolorifici. Meno di un anno dopo aver risolto il problema, è tornata nuovamente in clinica.

La trasformazione di Kelly è davvero incredibile

Lo stile della figlia del grandissimo cantante Ozzy è cambiato radicalmente nel corso del tempo, tanto che il pubblico ha potuto apprezzare una nuova immagine diversa a quella di alcuni anni fa. Nel tempo, però, ha lasciato andare l’immagine di una donna diversa, per lanciare un nuovo look, cui i fan sono rimasti letteralmente senza parole.

La sua bellezza è possibile riscontrarla in alcuni post pubblicati sul suo profilo Instagram, il pubblico è rimasto davvero esterrefatto da questo cambiamento così radicale.

Il suo cambiamento ha conquistato anche tantissimi personaggi nel mondo della musica e dello spettacolo, con cui la stess Kelly ha avuto flirt; tra questi lo stilista Deguendo, il campione di Motocross Taylor, il produttore inglese Dave William e James Bourne della band inglese degli Busted.