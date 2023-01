Emma Marrone, l’enorme terrore è tornato: “aiuto…”

La cantante pugliese si confida con i suoi fan raccontando di un terribile episodio accaduto recentemente.

Emma Marrone è salita alla ribalta nel 2009, grazie alla sua partecipazione ad Amici, il celebre talent targato Canale 5. Un’esperienza che si è rivelata cruciale per la sua carriera. Infatti dopo essersi aggiudicata la vittoria, ha iniziato a pubblicare i suoi primi brani, ottenendo fin da subito un successo strepitoso.

Con la sua simpatia e il suo talento è riuscita a far breccia nel cuore di milioni di persone, che continuano a seguire ogni sua mossa. Non è un caso che sul suo profilo Emma conti la bellezza di 6 milioni di followers. Un bel traguardo per un’artista italiana del suo calibro!

Il terrore di Emma Marrone

Nella sua vita ha dovuto affronta non pochi ostacoli. Uno fra tutti il tumore all’utero, diagnosticato nel 2008, poco prima di fare il suo ingresso ad Amici. Un momento molto difficile per l’artista, al quale erano stati dati solo 2 mesi di vita se l’intervento non fosse andato bene.

Ma grazie alla sua grinta e alla sua personalità solare è riuscita a risollevarsi da questo terribile episodio, ma mai si sarebbe immaginata il successo che l’avrebbe attesa si li a poco. Un successo arrivato all’improvviso e oggi è considerata una delle artisti italiane più note e apprezzate dal pubblico.

La sua carriera però non si è limitata solo al canto. Infatti nel corso degli anni l’abbiamo vista anche nei panni di giudice di X Factor, al fianco di Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. Lo scorso anno invece l’abbiamo ritrovata nuovamente sul palco dell’Ariston, dove si è esibita sulle note di Ogni volta è così.

Infatti non si tratta della prima partecipazione della Marrone al Festival di Sanremo. Ha partecipato anche alle edizioni del 2011, in coppia con i Modà e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, con il quale viene incoronata vincitrice. La ex giudice di X Factor ha perfino partecipato nel 2015, anche se in veste di valletta al fianco del conduttore toscano Carlo Conti.

Di lei ormai sappiamo tutto, ma ci sono ancora alcun dettagli che i fan non sanno di lei, soprattutto sulla sua vita privata. La cantante poco tempo fa ha scioccato i fan quando ha rivelato la sua paura più grande. In una stories pubblicata sul suo profilo avrebbe ammesso di aver paura di volare scrivendo: “Aiuto”. Una paura che sappiamo accomunare moltissime persone.