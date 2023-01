Irene Grandi, da super cantante alla sparizione totale: ecco come si è ridotta

La cantante famosa soprattutto negli anni 90 oggi è molto cambiata, vediamo com’è diventata Irene Grandi e cosa fa ora

Irene Grandi è stata una cantante molto famosa soprattutto negli anni 90, quando raggiunge il successo con brani dall’anima rock o blues come Fuori e Bum bum. Musica ritmata, voce potente, partecipa per cinque volte al Festival di Sanremo arrivando, nel 2000, al secondo posto con La tua ragazza sempre. L’ultima volta ha calcato il palco nel 2020.

Ha inoltre preso parte a sei edizioni del Festivalbar, e i titoli proposti sono stati sempre un successo. Nel 2007 Bruci la città è stato infatti il secondo più trasmesso in radio per un anno intero.

Nella vita privata la Grandi è stata sposata due volte, la prima con Alessandro Carotti, e la seconda nel 2018 con Lorenzo Doni, dal quale di recente ha ammesso di essersi già separata. Ma da un po’ di tempo non vediamo la cantante in tv, che fine ha fatto?

La crisi e il cambiamento

Oggi Irene Grandi ha 53 anni e non la si vede più spesso in tv come prima. Ha raccontato al Corriere di aver vissuto una profonda crisi e di aver deciso di cambiare vita. Confessa nell’intervista: “Nel 2010 mi ero accorta che tutto quello per il quale avevo lavorato non mi dava più soddisfazione. I miei punti di riferimento erano volati via. In crisi, disperata, stanchissima decisi di partire da sola, per Bali. Scoprii un altro mondo, legato alla spiritualità. È stata una purificazione generale. Sono tornata in forma smagliante”. Un cambiamento personale quindi, che l’ha portata a percorrere nuove strade.

Infatti spiega: “Sono diventata un’istruttrice di yoga. Non ho una classe, ma durante il lockdown ho dato lezioni online ai fan. Dopo la musica è la mia seconda passione, mi riempie la vita. Chissà, quando diventerò più anziana diventerà la prima… perché a un certo punto bisogna avere il coraggio di venire via. Pratico uno yoga non particolarmente acrobatico, è meditativo, legato al respiro. […] cambio stile di vita: mi alzo e vado a letto presto”.

Irene Grandi: cosa fa oggi

Ma questo non vuol dire che abbia abbandonato la musica. Attualmente Irene Grandi si dedica al blues ed è impegnata in tour. Semplicemente, non appare in tv, anche se l’abbiamo vista a maggio su Rai 1 ricoprire il ruolo di coach nel programma The Band condotto da Carlo Conti.

Tra le prese di coscienza, la cantante ha capito che il grande e improvviso successo le ha fatto rinunciare ad alcuni affetti, come ha ammesso: “Non lo avevo mai veramente preso in considerazione. Mi spiazzò. Non è stato semplice: la notorietà ti fa perdere certe libertà. Non potevo andare in giro quando e come mi pareva, le vacanze dovevo programmarle in momenti diversi dagli altri, gli impegni erano così tanti che a volte dimenticavo gli affetti più cari. […] Ero contenta, però con gli anni ho capito che parecchie cose le ho sacrificate”.