Adriano Celentano, la grave separazione con Claudia Mori: il triste tradimento

Separazione tra Adriano Celentano e Claudia Mori, a causa di un tradimento da parte del cantante. L’altra è proprio lei.

Adriano Celentano ha sempre provato a tenere la sua vita privata lontano dalle riviste di gossip. Tuttavia, di recente è stato proprio lui a parlare della crisi con Claudia Mori e della successiva separazione. Ha infatti voluto togliersi un peso dal cuore, confessando un suo tradimento.

Come tutte le relazioni di lungo corso, tra i due non è sempre stato tutto rose e fiori. Infatti, gli alti e bassi sono stati numerosi nel corso degli anni. Tuttavia, l’investimento nella relazione è stato sempre più forte di ogni altra cosa.

Adriano Celentano e Claudia Mori si sono incontrati sul set di un film: Uno strano tipo. Era il 1963 e sembra che tra i due sia stato amore a prima vista. Alla fine si sono spostati un anno dopo e hanno avuto tre figli Rosita, Giacomo e Rosalinda.

All’improvviso però è arrivata una profonda crisi che li ha portati a separarsi…

Il tradimento di Adriano Celentano: ecco chi era l’altra

Nonostante il loro grandissimo amore, c’è stato un periodo in cui i Adriano Celentano e Claudia Mori hanno vissuto una grave crisi e sembravano prossimi al divorzio. Tutto questo a causa di un tradimento da parte del cantante che ha spezzato la fiducia nella coppia. Quella relazione extraconiugale fece molto scandalo perché si era consumata con un’attrice molto nota e amatissima da tutti. Stiamo parlando di Ornella Muti.

Infatti, i due si conobbero sul set del bisbetico domato. La loro relazione è stata però resa pubblica molti anni dopo, con una confessione i Adriano Celentano, poi confermata anche dall’attrice. Ornella è rimasta molto stupita da questa rivelazione, avvenuta molti anni dopo la fine della liaison. Per questo motiva ha commentato così l’accaduto: “Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano”.

Il cantante aveva fatto sapere ai giornalisti: “Fra me e Claudia c’è sempre stato amore, abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa… la crisi coincise a causa di un rapporto con Ornella Muti, ci fu una storia”. La stessa Claudia Mori ha perdonato quel periodo di debolezza del marito. Nel corso di un’intervista ha infatti affermato: “Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”. Quello che conta è che alla fine i due sono riusciti a superare la crisi e a tornare insieme più forti di prima.