Gerry Scotti nella sua casa di Roma vive con un altro uomo: ecco chi è | È famosissimo

Il conduttore lombardo ha ammesso di vivere con un altro uomo, ma di chi si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.

Apprezzato per il suo carisma e la sua simpatia, Gerry Scotti nel corso della sua carriera pluridecennale ha conquistato milioni di telespettatori. Da alcuni giorni è diventato nonno di Pietro. Si tratta del secondo nipotino avuto dal figlio Edoardo. Due anni fa invece è arrivata Virginia, chiamata così proprio in onore di Gerry, all’anagrafe Virginio.

Un’emozione indescrivibile per il conduttore che avuto un solo figlio, nato dalla relazione con la ex moglie Patrizia Grosso. I due, che sono rimasti insieme per ben 18 anni, hanno divorziato nel 2009. Da più di dieci invece il conduttore è impegnato con Gabriella Perino. La coppia si è incontrata proprio nella scuola del figlio Edoardo, anche se i due si conoscevano già da moltissimi anni, prima ancora che Scotti convolasse a nozze con la sua prima moglie.

Il coinquilino di Gerry Scotti

Nel corso degli anni Gerry è stato alla conduzione di diversi programmi di successo. Uno fra tutti Caduta libera, il quiz show targato Canale 5 che ogni sera tiene compagnia a milioni di telespettatori. Per non parlare de Lo show dei record, altra celebre trasmissione di Scotti, ormai giunto all’ottava edizione.

L’ex disc jockey lombardo lo ha condotto per la prima volta nel 2011, per poi ritornare nel 2015 e nel 2022. Fino a poche settimane fa invece era impegnato con Tu si que vales, altra trasmissione di Canale 5. Entrato a far parte della giuria nella prima edizione, ancora oggi Gerry ci fa divertire al fianco degli altri giurati: Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Lo show viene registrato a Roma, quindi Gerry vive per alcune settimane all’anno nel suo appartamento della Capitale. Ma durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante una della puntate di Verissimo, il conduttore ha confessato di avere un coinquilino ogni qualvolta si reca a Roma per registrare le puntate del celebre show.

A quanto pare il conduttore condivide il suo appartamento con il collega e amico di lunga data Rudy Zerbi, anche lui entrato a far parte del cast di Tu si que vales nel lontano 2014. Un rapporto che sta andando a gonfie vele.

Lo stesso Scotti ha dichiarato: “Sono come il suo fratello maggiore… Quando stiamo a Roma, viviamo insieme, nello stesso appartamento!”. Quest’ultimo inoltre era amico del padre di Zerbi, Davide Mengacci, ancora prima che lo stesso produttore cinematografico scoprisse che era suo padre.