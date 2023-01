Canone Rai, arriva la svolta: se hai quest’età puoi smettere di pagarlo

Canone Rai 2023, arriva la svolta che nessuno si aspettava: adesso puoi smettere di pagarlo, ecco le novità

In molti si sono sempre chiesti cosa è il Canone Rai e perché è importante pagarlo. La cosa importante da dire è che il Canone Rai non è altro che una” imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive“ previste per tutto il territorio italiano. Il tutto, ovviamente è regolato da un decreto legge del 21 Febbraio 1938 numero 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.

In Italia, quindi, vale la seguente disposizione “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto”. Il tutto, però, è sancito dalla Corte Costituzionale e vale principalmente per coloro che detengono un apparecchio tecnico.

Il canone televisivo può essere di due tipi, entrambi soggette all’IVA del 4% e alla tassa di concessione governativa:

Il canone ordinario : copre tutti gli apparecchi televisivi che il soggetto possiede nella propria residenza. Il soggetto obbligato è il detentore. Con la legge di stabilità 2016, il canone è addebitato sulle bollette di energia elettrica dell’abitazione principale del nucleo familiare.

: copre tutti gli apparecchi televisivi che il soggetto possiede nella propria residenza. Il soggetto obbligato è il detentore. Con la legge di stabilità 2016, il canone è addebitato sulle bollette di energia elettrica dell’abitazione principale del nucleo familiare. Canone speciale: il tributo è dovuto a coloro che possiedono un apparecchio in esercizi commerciali o al di fuori della loro abitazione. Questo varia per il tipo di impresa o ente di riferimento.

Chi può smettere di pagare il Canone Rai?

Vi abbiamo elencato i vari tipi di canone rispondendo alle domande prettamente giuridiche. Oggi, però, vi è un importante novità circa coloro che possono essere esenti dal pagare il Canone Rai. Secondo l’articolo 1, comma 132, della legge finanziaria del 2008, i soggetti di età pari o superiore a 75 anni possono essere esenti al pagamento del Canone Rai.

Per avere diritto all'esenzione è importante: non aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del Canone, non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge, possedere un reddito non superiore a 8000 euro. Al fine di accedere all'esenzione, bisogna prima verificare il reddito considerando la somma del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili), risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Per avere diritto all’esenzione occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate consegnata con diversi metodi:

direttamente ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate

tramite mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino

tramite PEC all’indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai.

Caf che assisteranno il richiedente nella compilazione del modello e dell’invio del documento.