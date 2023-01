Elena Sofia Ricci, arriva la verità sul divorzio: ecco cosa gli ha fatto

La notizia in poco tempo ha fatto il giro del web. Ma cosa è successo esattamente tra Elena Sofia Ricci e l’ex marito?

Dopo ben 19 anni insieme l’attrice di Che Dio ci aiuti e suo marito avrebbero deciso di dirsi addio. Una notizia che ha sconvolto i fan della Ricci, molti dei quali la seguono fin dagli inizi della sua carriera.

Anche se ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali, sembra che la fine sia vicina. I due si sono sposati nel 2003 e un anno più tardi hanno accolto la loro unica figlia, Maria, diventata da poco maggiorenne.

Per Elena però non si tratta del primo matrimonio. Infatti nel 1991 è convolata a nozze con l’attore Luca Damiani, anche se la storia non dura molto. La coppia divorzia un anno più tardi.

Alcuni anni dopo invece l’attrice incontra il regista e direttore artistico di Civitavecchia Pino Quartullo, dal quale ha avuto la sua prima figlia, Emma, che ora ha 27 anni. La storia tra Stefano e Elena sembrava andare a gonfie vele, e invece improvvisamente i due si starebbero lasciando.

Il divorzio di Elena Sofia Ricci

Secondo alcune voci, la crisi tra i due anni sarebbe cominciata diversi mesi fa e nonostante abbiano provato in tutti i modi a superarla, non ci sono riusciti. Da tempo considerata una delle coppie più solide dello star system italiano, la notizia di una loro possibile separazione è stato un fulmine a ciel sereno, soprattutto per i fan di Elena, che la seguono ormai da anni.

Quest’ultima infatti ha recitato in diverse serie televisiva di successo, basti pensare a I Cesaroni, dove l’attrice ha recitato al fianco di Claudio Amendola. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2006 ed è terminata nel 2014, anche se la Ricci aveva deciso di abbandonarla nel 2011. Infatti il successo riscosso dal cast è stato così grande da convincere la stessa attrice a continuare sulla strada delle serie televisive.

Infatti da circa 10 anni è alle prese con Che Dio ci aiuti, la celebre serie di Rai 1, dove Elena veste i panni di Suor Angela. Anche quest’ultima però tra poco abbandonerà la serie dopo ben 7 stagioni. Un duro colpo per i fan, che si erano perdutamente innamorati del personaggio. Come se non bastasse ora Elena si ritroverebbe a dover affrontare un divorzio dal marito Stefano, che l’ha vista crescere sia da un punto di vista professionale che personale.