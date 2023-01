La riuscite a riconoscere? Qui era giovane e semplice: oggi la chirurgia l’ha trasformata | Ecco chi è

Ecco la foto di un personaggio famoso che è cambiato tantissimo nel tempo anche grazie a qualche ritocchino

Nel mondo della televisione e dello spettacolo sembra vietato invecchiare. Le rughe non sono ammesse, pare, e si vedono sessantenni che a furia di tiratine e punturine hanno la pelle di una ventenne.

C’è da dire che non sempre i risultati sono quelli sperati. La chirurgia migliora davvero l’aspetto? A volte si, quando non si esagera con le proporzioni (vedi le cosiddette labbra a canotto) e quando la pelle non è talmente tirata da rendere impossibile muovere un muscolo facciale, condannando l’interessato ad un’unica espressione.

Ma possiamo dire senza ombra di dubbio che alcune persone, diciamo donne per comodità ma anche gli uomini cedono al fascino del tagliando dal chirurgo estetico, migliorano considerevolmente. Forse perché già bellissime di base, e forse perché i ritocchi sono talmente leggeri da essere quasi impercettibili. Come la famosa donna dello spettacolo che vi mostriamo e che nella foto è una ragazzina acqua e sapone, mentre oggi è una splendida 45enne.

Chi è il personaggio nella foto

Riuscite a riconoscerla? I lineamenti sono diversi, e come detto era bellissima prima ma oggi lo è ancora di più. Viene dalla svizzera, è biondissima, agli inizi della carriera è stata famosa per il suo fondoschiena perfetto prestato ad uno spot pubblicitario. Oggi il suo punto forte è il sorriso, considerato il più bello della tv.

È proprio lei, Michelle Hunziker. L’ex moglie di Eros Ramazzotti in verità ha sempre negato di essere ricorsa al chirurgo, ma confrontando alcune vecchie foto con il suo aspetto attuale sembra che, al di là del tempo che passa e che produce inevitabili cambiamenti, qualcosa di diverso ci sia. Ad esempio gli occhi. Oggi sono molto più grandi e aperti rispetto al passato, e pure il naso sembra un po’ più sottile, anche se potrebbe essere una questione di make up.

Ritocco si o no?

Come detto Michelle Hunziker ha sempre negato di essere ricorsa al chirurgo, ma in almeno una occasione sembra abbia mentito ed è stata sbugiardata dalla stessa figlia, Aurora. Durante lo spettacolo televisivo Michelle Impossible ha infatti ripreso la mamma dicendole: “Non ho mai capito perché non l’hai mai detto, rifarsi le tette dopo tre figli è normalissimo!”

La risposta della bionda svizzera è stata: “Voglio vedere te, dopo che t’hanno ciucciato tre figlie, cosa ti rimane!”. Stavano solo scherzando o è la verità?