“Addio Alessia Marcuzzi”, non ce l’ha fatta: non c’è stato niente da fare

Un addio, quello della conduttrice romana, che nessuno si sarebbe aspettato e invece è successo veramente.

Alessia Marcuzzi può vantare una carriera decennale, durante la quale è riuscita a condurre programmi di grande successo. Basti pensare al Festivalbar, condotto al fianco di Amadeus o a Le Iene, di cui la presentatrice ha preso le redini dal 2001 al 2005 e poi nuovamente dal 2018 al 2021.

Ma non sono gli unici show di fama nazionale della Marcuzzi. Dopo aver condotto un’edizione di Scherzi a Parte, decide di continuare la sua avventura su Canale 5 approdando al Grande Fratello, reality che conduce per diversi anni. Infatti entra nel 2006 sostituendo Barbara D’Urso e vi rimane fino al 2015.

L’addio di Alessia Marcuzzi

L’amore per i reality non finisce qui per la conduttrice. Dopo il successo ottenuto con il Grande Fratello arriva L’Isola dei Famosi, dove rimane per ben 5 edizioni, dal 2015 al 2019. Proprio in questo reality ha lavorato anche il suo ex compagno.

Francesco Facchinetti è stato l’inviato del programma durante la quinta e la settima stagione, presentate entrambe da Simona Ventura. La coppia infatti si è incontrata qualche anno più tardi, nel 2010 quando lei aveva 38 anni e lui 30. I due sono rimasti insieme per circa due anni e hanno accolto una figlia. A quanto pare la rottura è avvenuta a causa di differenze caratteriali, che non sono riusciti a superare.

La Marcuzzi ha anche un altro figlio, avuto dall’ex calciatore Simone Inzaghi. Una storia che è durata anni, però nessuno dei due ha mai rivelato la causa che gli ha portati alla separazione. La conduttrice romana è solita condividere delle dediche ai suoi figli e lo fa sul suo profilo Instagram, dove conta 5,5, milioni di followers.

Al momento è impegnata con un nuovo programma, Boomerissima, dove vengono messe a confronto diverse generazioni, che si sfidano a colpi di domande e curiosità. Il 10 gennaio è stata trasmessa la prima puntata, che ha visto come ospiti Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno nel gruppo dei boomers. Mentre nei millennials hanno partecipato Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, Gianmarco Tamberi e Valentina Romani.

Lo show però non ha riscosso il successo sperato. Con uno share poco superiore al 7% non è riuscito a competere con Le Iene, che ha superato invece l’8%. Il ritorno televisivo di Alessia non è partito benissimo. E pensare che in passato è stata spesso la Regina degli ascolti. Sarà proprio Boomissima a mettere fine al suo regno incontrastato?