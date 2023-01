Stoccata micidiale contro Flavio Insinna: la (velata) frecciatina di Max Giusti

Il conduttore del Boss in incognito Max Giusti lancia una frecciatina al collega Flavio Insinna. Cosa ha detto

Max Giusti torna al timone del docu-reality Boss in incognito, ripartito da pochi giorni. Un’avventura che lo appassiona e lo coinvolge da diverso tempo, e che racconta le storie di quegli imprenditori che hanno voluto toccare con mano le condizioni di lavoro dei propri dipendenti mescolandosi tra loro in incognito, appunto.

Il conduttore, che sarà Josè, operaio di origini cileno in missione al posto del boss protagonista della prima puntata, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di essere molto legato a questo programma che lo diverte tanto.

Confessa: “Mi diverte la parte del travestimento. Mi mette addosso molta adrenalina il fatto di infiltrarmi e non farmi scoprire. Inoltre, mio padre era metalmeccanico e mia mamma commessa, quindi sento mio il “Boss” perché mostra la fatica e il sacrificio che tanti lavori comportano”.

Il grande desiderio

Max Giusti poi spiega anche cosa non sopporterebbe in un boss “L’arroganza del potere. Un capo dovrebbe essere il primo a rispettare le regole e gli altri” e nei colleghi “Trovo scorrettissimo fare le scarpe a un collega, come chiedere di fare il programma di un altro”. E rivela un suo desiderio: “Ho sempre sognato il Festival di Sanremo. Ma come ho detto anche a lui, Amadeus lo fa troppo bene. E poi, ribadisco, io non faccio le scarpe a nessuno”.

Nonostante un programma che lo appassiona, Max Giusti ammette, come riporta TvBlog, di avere anche altre aspirazioni: “Sono sincero, Boss in incognito non mi basta. Vorrei fare anche altro, sto aspettando il mio giro, non mi piace lamentarmi […] a quasi 54 anni, mi sento molto in forma. Mi chiamano a fare l’ospite e io ci vado volentieri, da De Martino mi diverto moltissimo. Ma io non voglio diventare l’ospite”.

Max Giusti contro Flavio Insinna?

Ma proprio sui colleghi si lascia andare a qualche stoccata in un’intervista a Gente. Oltre a dichiarare: “Volevo sbattere in faccia a tutti quanto fossi nell’età della maturità. E volevo farlo con i fatti, non con le parole. Uno può pensare di essere il numero uno ma poi lo devi dimostrare” fa un’affermazione su Flavio Insinna.

Max Giusti domanda al giornalista quale tra i suoi colleghi fa quello che fa lui, ovvero doppiaggio, commedie, teatro cinema e conduzione. Alla risposta “Flavio Insinna” ribatte “Presenta L’Eredità ed io facevo Affari tuoi, recita, ma non fa l’imitazioni né la radio”.