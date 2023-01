Luca Pitteri, da professore di Amici alla sciagura: la malattia l’ha devastato pesantemente | Come sta oggi

I fan della trasmissione Amici di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente di uno dei docenti di canto. Stiamo parlando di Luca Pittari. L’ex insegnante è stato colpito da una terribile malattia. Ecco come sta

Amici di Maria De Filippi è stato il primo talent a essere introdotto in Italia. Nonostante sia ormai in televisione da tantissimi anni, non smette di appassionare il pubblico del piccolo schermo che si affeziona a concorrenti e professori.

Infatti, tra i format proposti da Queen Mary è sicuramente uno dei più amati che continua a fare ascolti da record, sia per il pomeridiano che per il serale. Nel corso degli anni si sono avvicendati numerosi professori che sono entrati nella storia del programma.

Al centro del programma c’è sicuramente il talento dei ragazzi che hanno la possibilità di fare un grande percorso di crescita sia personale che professionale.

Gli insegnanti sono fondamentali in questo percorso. Uno dei docenti della vecchia guardia, Luca Pitteri, ha avuto una terribile malattia.

Luca Pittari e la malattia

Luca Pitteri ha sempre avuto un effetto molto incisivo sui ragazzi, grazie alla sua spiccata personalità e al suo amore per l’insegnamento, Infatti, l’uomo ha sempre provato a trarre fuori la parte migliore del talento di ogni ragazzo, spronandoli a dare sempre il massimo e non arrendersi mai. Ha fatto tutto questo sempre senza mai risparmiarsi e cercando di infondere sicurezza in quei giovani in formazione.

Tuttavia, sono ormai già diversi anni che Luca Pitteri non fa più parte del gruppo docenti della scuola di Amici di Maria De Filippi. L’uomo trovò l’amore proprio all’interno della scuola. Infatti, si è innamorato di Brigida Cacciatore che all’epoca era un’allieva all’interno del programma. Ora i due hanno anche un figlio di nome Gioele. In questo modo, l’ex insegnante ha potuto diventare anche padre. La sua vita è sempre stata molto piena fino a che non è arrivata per lui la malattia che lo ha davvero devastato.

Come lui stesso ha raccontato un po’ di tempo fa: “Nove anni fa mi hanno diagnosticato un carcinoma maligno al colon. Non avevo alcun sintomo! Ho semplicemente fatto degli esami che da sempre mi sono imposto di fare con una certa regolarità…”. Fortunatamente, oggi la situazione è sensibilmente diverse e fortunatamente l’uomo è riuscito a venire fuori dalla malattia. Tutto grazie anche al supporto della sua famiglia e degli amici che gli sono stati vicini in questo periodo di grande sofferenza.