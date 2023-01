Valeria Fabrizi disperata per la collega | Purtroppo l’addio è lacerante per lei e tutti i fan

La bravissima Valeria Fabrizi deve dire addio ad una persona molto cara. Il saluto disperato dell’attrice

Brava e simpatica, Valeria Fabrizi. Una grande attrice che nonostante il cognome noto non ha nessun grado di parentela con il compianto Aldo, omonimo. Oggi ha 87 anni ma la sua lunga carriera non è ancora finita. Dopo un esordio nei fotoromanzi e un quarto posto a Miss Universo nel 1957, inizia a recitare in diverse pellicole che nel corso degli anni diventano una lunga lista.

Oltre 50 pellicole in un ventennio, poi una pausa, e dagli anni 90 presta il suo volto in diverse serie tv, come Il maresciallo Rocca Un posto al sole e Che Dio ci aiuti, solo per citarne qualcuna. Nella vita privata è stata sposata con Tata Giacobetti, cantante del gruppo Quartetto Cetra, dal 1964 al 1988, quando l’uomo viene stroncato da un infarto. I due hanno solo una figlia, Giorgia. Ma Valeria ha avuto anche un bambino che è scomparso dopo un mese.

Ospite a Vieni da me ha confessato a riguardo: “Ho avuto anche un bimbo che si chiamava Alberto. L’ho avuto in braccio per un mese e poi l’ho perso per una crisi cardiaca. Alberto, il piccolo che non ho potuto crescere, lo porto sempre nel mio cuore. E Giorgia è il ruolo più bello che ho avuto in carriera. Quello della mamma. Io volevo fare la mamma, poi però ho fatto l’attrice”.

L’addio doloroso di Valeria Fabrizi

A breve Valeria Fabrizi tornerà in tv nei panni di Suor Costanza nella seguita serie Che Dio ci aiuti, giunta alla settima stagione. Ma ci saranno delle grandi novità, prima tra tutte l‘abbandono del set di una delle protagoniste, Elena Sofia Ricci.

Suor Angela cederà il posto ad Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Questa decisione ha provocato grande dispiacere nei telespettatori che erano affezionati al personaggio della Ricci.

Dispiacere condiviso dalla Fabrizi che a Tv Sorrisi e Canzoni confessa: “Un po’ mi dispiace che adesso è tutto cambiato, con Elena che lascia la serie. Francesca Chillemi ormai è come una nipote per me. E poi della vecchia guardia chi c’è? Solo il dolce Spollon. Però le nuove ragazze sono bravissime, vedrete”.

Inoltre Valeria Fabrizi racconta che vedremo anche una Suor Costanza cambiata: “E’ ingrassata. Ho preso 8 chili da quando ho finito Ballando con le stelle. Il personaggio è modellato totalmente su di me, con pregi e difetti. Quindi man mano che si va avanti con l’età, si commuove di più, come me”.