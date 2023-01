In preda al panico chiama la Polizia: la tragedia che si è consumata per Oriana

La concorrente del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli è stata protagonista di un alterco che ha reso necessario l’intervento della Polizia

Oriana Marzoli è una delle protagoniste più in vista di questo Grande Fratello Vip. La frizzante venezuelana è continuamente sotto i riflettori per i suoi atteggiamenti disinibiti, le sue liti accese e soprattutto le controverse relazioni che cerca di instaurare nella Casa più spiata d’Italia.

Tra queste spicca il flirt avuto con Antonino Spinalbese; dopo aver consumato i due si sono allontanati a causa di alcune incomprensioni. Mentre la ragazza sembra perdere la testa per lui, l’ex di Belen la accusa ripetutamente di essere vuota e superficiale, prendendo le distanze da quanto avvenuto tra loro.

In seguito Oriana si è avvicinata a Daniele Dal Moro che ha cercato di rimanere sulle sue per mancanza di fiducia nei suoi confronti, e ha un rapporto molto complice con Luca Onestini, che come lei ha partecipato a diversi reality in Spagna, dove la ragazza è molto famosa.

Oriana Marzoli e la Polizia

Oriana Marzoli in Spagna ha preso parte a diverse trasmissioni e reality, ed è molto famosa. Molto famosa anche per le sue liti avvenute sia in televisione che fuori. Una di queste ultime l’ha addirittura portata ad essere fermata dalla Polizia ed essere messa in custodia cautelare. È accaduto tutto a febbraio del 2022, quando la tv spagnola diffonde la notizia dell’arresto della bella influencer.

Un fermo, in realtà. In pratica la Marzoli è stata coinvolta in una brutta lite con il suo ex fidanzato Eugenio Gallego. Talmente brutta che la mamma stessa della ragazza, Cristina, ha chiesto l’aiuto della Polizia per sedare gli animi che erano un po’ troppo esagitati. Pare che entrambi siano stati curati per le ferite riportate e che lei fosse in uno stato di agitazione ed ansia.

Le parole di Oriana

Oriana Marzoli non ha mai denunciato l’uomo, con il quale ha vissuto una relazione altalenante per circa 4anni, costellata di litigi e riappacificazioni. Subito dopo il suo fermo, la simpatica venezuelana ha voluto spiegare quanto successo, come riportano alcuni media spagnoli: “Non ho causato io questa situazione. Non lo farei mai. Posso avere molto carattere o essere una ragazza che non sta mai zitta, ma non ho mai cercato una situazione di questo tipo. Non sono pazza come molti vogliono vedermi. Una cosa è come sono in un reality , sapendo che mi stanno registrando e hanno un lavoro da fare, e un’altra è come sono all’interno di casa mia: sono una persona normale. Normale e con molta pazienza“.

E poi aggiunge che nessuno ha sporto denuncia e che la relazione è definitivamente chiusa: “Nessuno di noi ha testimoniato. Avrò le mie ragioni. La cosa è finita qui, gli auguro il meglio, e ho anche molto affetto per lui nonostante le cose brutte che abbiamo vissuto, non solo per quest’ultima, ma per questioni di infedeltà. L’importante è che le donne si amino abbastanza da sapere quando dire basta“.