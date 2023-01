Uomini e Donne, segnalazione vergognosa: Maria De Filippi sconcertata

Uomini e Donne è tornato dopo la pausa natalizia. Le novità saranno sicuramente sconvolgenti soprattutto a causa di una segnalazione che è stata fatta. Qualcuno è stato pizzicato con una bionda sconosciuta. Maria De Filippi è sconvolta

Questo sarà un altro anno di successi per la regina della televisione italiana Maria De Filippi che si appresta a tornare in onda non solo con Amici e Uomini e Donne ma anche con il suo amatissimo C’è posta per te.

Sembra che la trasmissione quest’anno partirà davvero con il botto. Infatti, per la prima puntata sono previsti in studio degli ospiti internazionali davvero d’eccezione.

Anche quest’anno per Maria De Filippi sarà un periodo molto impegnativo ma sicuramente ricco di emozioni e soddisfazioni professionali.

Per lei è già arrivata la prima gatta da pelare. Pare proprio che qualcuno dei corteggiatori di Uomini e Donne sia stato beccato con una bionda…

Uomini e Donne ecco la segnalazione fatta che ha causato qualche mal di testa a Maria De Filippi

Uomini e Donne ha dovuto fermarsi per le vacanze natalizie e ne sono successe davvero di tutti i colori. In particolare, è stata fatta una segnalazione molto sconcertante che ha impressionato anche Maria De Filippi. Questa cosa riguarda Alessio Corvino, il corteggiatore di Lavinia Mauro. Infatti, il sito MondoTV 24 ha reso pubbliche delle foto dove il ragazzo era in compagnia di una ragazza bionda molto molto bella.

Nello scatto che è stato pubblicato, i due sembrano essere in atteggiamenti davvero umili. Non è chiaro cosa penserà Lavinia della cosa che già aveva criticato la vita troppo mondana del corteggiatore. Soprattutto visto il fatto che queste settimane saranno fondamentali per la scelta della dama tra lui e Campoli che attualmente sembra aver acquistato più credito. Per mettere a tacere le voci, il corteggiatore ha voluto intervenire sulla situazione.

Infatti, su Instagram ci ha tenuto a precisare: “Avrei preferito parlarne all’interno della trasmissione per rispetto al programma, ma ci tengo a scrivere un paio di cose per evitare che il silenzio alimenti altre teorie complottiste o futili commenti che riguardano la mia persona.”. Inoltre ha poi voluto rivelare chi fosse la ragazza con cui si era accompagnato, ha infatti detto: “La ragazza delle foto, anzi, degli screenshot fatti ad un video per rendere la notizia più ‘verosimile’, è una mia cara AMICA. Abbiamo trascorso la serata post cenone insieme con altri amici e la giornata del 1° altrettanto, in un ristorante a Nerano. Chi mi segue sui social già lo sa, perché non ho mai nascosto nulla a riguardo, essendo una persona pulita, limpida e trasparente in tutto”.