Andrea Bocelli, il ricovero d’urgenza: portato in ospedale con l’elicottero | Il dramma del cantante

La notizia ha fatto il giro del web e ha scosso il pubblico a casa tanto da creare panico su tutti i social. La bacheca del cantante è stata travolta da messaggi di affetto da tutto il mondo televisivo. Vediamo nei dettagli cos’è accaduto.

Andrea Bocelli, il celebre cantante lirico italiano divenuto star internazionale, è amatissimo da tutti. L’artista è non vedente per via di un glaucoma congenito dalla nascita, e che, purtroppo, è peggiorato nel tempo portandolo alla cecità totale quando aveva solo 12 anni. Il tenore vive a Forte dei Marmi, in una villa extra lusso disposta su tre piani, è composta da dieci camere da letto, uno studio di registrazione e tre pianoforti, di cui uno anche in sala da pranzo. L’artista ha comprato il tratto di spiaggia su cui si affaccia il palazzo.

Il tenore ha tre figli. I primi due, sono nati dal matrimonio con l’ex moglie Enrica, stiamo parlando del primogenito Amos e di suo fratello minore Matteo. In seguito è diventato padre per la terza volta della piccola Virginia nata con la nuova moglie Veronica Berti. Con l’attuale moglie Veronica Berti, Andrea si è incontrato per la prima volta nel 2002, grazie ad amici comuni, hanno partecipato a una festa ed è stato subito colpo di fulmine. I due convolano a nozze nel 2014 con blindatissima cerimonia in una chiesa di Livorno.

La caduta da cavallo di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli è stato vittima di una brutta caduta da cavallo, il tutto è avvenuto nella sua tenuta a Poggioncino. Sul posto è intervenuto il 118 con l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il tenore in codice giallo all’ospedale Cisanello di Pisa per gli accertamenti del caso.

L’accaduto risale al 14 settembre. Andrea ha riportato solo un trauma cranico ed è stato soccorso in stato confusionale. Le sue condizioni non sono state gravi. Il tenore è un grande appassionato di cavalli, era in sella al purosangue Caudillo quando l’animale si è imbizzarrito disarcionando il tenore che è caduto di schiena sbattendo la testa a terra. L’artista ha comunque ripreso conoscenza dopo pochi minuti.

Con lui c’era anche la moglie Veronica. Andrea Bocelli in quel periodo ha tranquillizzato i suoi fan su Facebook: “Carissimi, so che vi siete preoccupati per me in queste ore. Me ne dispiace molto. Desidero tranquillizzarvi e dirvi che sto benissimo. Si è trattato di una banale caduta da cavallo: se non emergeranno complicazioni, con ogni probabilità oggi stesso lascerò l’ospedale. Nel ringraziarvi di cuore per i tantissimi messaggi ricevuti, vi abbraccio con affetto.” – in questo modo i suoi seguaci hanno provato un sospiro di sollievo.