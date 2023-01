Amici, è scoppiata la bufera: due allievi cacciati senza passare dal via | Atti gravissimi

Gravi fatti sono accaduti all’interno di uno dei programmi di Maria De Filippi. Ad Amici si prendono seri provvedimenti.

Il programma “Amici” condotto da Maria De Filippi è una sorta di “accademia televisiva” che dà spazio ai giovani talenti che cercano di emergere nel mondo dello spettacolo attraverso il proprio talento. Adesso siamo arrivati alla 20 edizione e continua ad essere seguitissimo.

Il Talent Show continua ad avere numerosi fan e telespettatori. Manca poco per rivedere Amici in prima serata su Canale 5. Il countdown per il serale però è già iniziato. La giuria per il prossimo serale di Amici verrà quasi completamente stravolta. Sembra infatti che Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto non saranno più presenti nel programma e che quindi verranno sostituiti, ma ancora è tutto da decidere.

Dei tre, Stash è l’unico che potrebbe essere riconfermato. Tra i nomi in lista abbiamo Sabrina Ferilli e Achille Lauro, ma sembra che queste notizie non siano ancora definitive. Infatti, si parla anche del ritorno di due ex ballerini storici come Kleidi Kadiu e Anbeta Toromani. Il sogno dei fan però sarebbe Cristiano Malgioglio, che dopo l’esperienza a “Tale e Quale Show” potrebbe rappresentare la punta di diamante del tridente di Canale 5. I concorrenti dovranno rimanere concentrati e determinati per proseguire il loro sogno.

Continui colpi di scena nella scuola

Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG sono stati sottoposti alla sfida a 6. In apertura della trasmissione i banchi di tutti i ragazzi erano vuoti ma il sestetto è stato poi fatto entrare ed accomodare sugli sgabelli. Purtroppo sono complici di un fatto grave accaduto durante la notte dell’ultimo dell’anno e, che solo adesso sembra, essere arrivato all’orecchio della produzione.

Le conseguenze di tutto ciò spinge tutti verso una sfida diretta con altrettanti sfidanti. A farne le spese più importanti sono Tommy che, considerati anche i comportamenti precedenti, è stato eliminato da Rudy Zerbi. Sul web si è fin da subito scatenata la ricerca della verità, e non è possibile sapere quali siano stati i fatti che hanno coinvolto i ragazzi a subire una tale decisione da parte degli autori del programma.

Alunni sospesi

Si tratterebbe di qualcosa di molto serio, visto che è stato riportato un video dell’accaduto e Maria ha voluto mostrarlo solo ai professori, per rispetto del pubblico, non sarebbe andato in onda. Cattiva condotta per Wax, e Valeria mandata in sfida dalla Cuccarini.

Nel corso della puntata si è vista la partecipazione di Deddy con il suo ultimo brano Casa gigante, il ritorno nella scuola di Cricca, che ha battuto Valeria in sfida, il congelamento della sfida di Samu e la vittoria (senza ritorno ai propri banchi) di Maddalena, Wax e NDG.