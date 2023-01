Kate Middleton, pestata pesantemente a sangue: il viso è cosparso di ferite | Ecco cos’è successo

Un’immagine, quella della Principessa del Galles, che nessuno si sarebbe mai aspettato ma è successo veramente.

Kate Middleton si è presentata con un viso tumefatto, una cosa mai vista all’interno della Royal Family. Un episodio che ha decisamente scosso tutto il paese, che alcuni mesi ha perso la sua amata Regina, venuta a mancare l’8 settembre, dopo aver passato 70 anni sul trono.

É stato quindi il figlio maggiore a succedere alla madre, il Re Carlo III. Al suo fianco ovviamente non poteva mancare Camilla, la Regina consorte, con la quale è convolata a nozze nel 2005. Una unione non priva di polemiche considerati i precedenti della coppia, che si sarebbe frequentata anche nel corso del matrimonio di Carlo con la Principessa Diana.

Il viso di Kate Middleton

Nell’ultimo periodo la famiglia reale non è stata esente da scandali e polemiche. Basti pensare a quello che sta succedendo con Harry e la moglie, che nel 2020 hanno fatto le valigie e si sono trasferiti oltreoceano, per l’esattezza a Los Angeles, città natale di Meghan.

A complicare ulteriormente le cose il fratello minore del Principe William ha scritto un’autobiografia, Spare, dove racconta alcuni episodi inediti avvenuti tra lui e la Royal Family. Tra questi la lite tra i due figli di Diana, nella quale il primogenito avrebbe spinto e buttato a terra Harry. Insomma, il futuro della Royal Family è abbastanza in bilico e lo è ancora di più con l’immagine in questione, che mostra la Middleton con il viso tumefatto.

Anche quest’ultima comunque ha fatto parlare di sé da quando è diventata una reale. Ogni singolo dettaglio viene catturato dai media, dal suo modo di interagire con i sudditi ai capi sfoggiati. Insomma, anche lei siamo sicuri si sente sotto pressione, soprattutto nell’ultimo periodo di forte tensione tra suo marito e il Principe di Sussex.

La coppia che un giorno erediterà il trono inglese si è sconosciuta all’Università e il rapporto inizialmente amichevole si è presto trasformato in qualcosa di più, culminato dieci anni dopo, il 29 aprile 2011 quando i due fidanzatini hanno pronunciato il fatidico sì. Un grande giorno per il paese, che non assisteva ad un matrimonio reale da oltre 30 anni, quando è stata Diana a camminare lungo la navata per sposare il suo promesso sposo.

William e Kate, da quello che sappiamo, sono sempre andati d’accordo, perciò l’immagine con il volto tumefatto della Middleton ha decisamente scioccato i sudditi. In realtà non si tratta di un’immagine vera, ma è stata modificata dall’artista e fotografo aleXsandro Palombo. Quest’ultimo ha scelto proprio la Middleton per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.