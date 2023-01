Flavio Insinna, rissa dietro le quinte del programma: succede il finimondo

Dietro le quinte del programma succede l’impensabile: rissa capitanata da Flavio Insinna a Il cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato è un format che ha conquistato tutti i telespettatori Rai, in quanto profondamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora.

Infatti, questo programma arriva direttamente dalla Korea, grazie a una geniale intuizione dei produttori.

È uno show canore che prevede che diversi cantanti famosi si scontrino tra loro in maschera. Attraverso degli indizi, occorre indovinare chi c’è dietro la maschera.

Nel corso della scorsa stagione, due dei giudici hanno dimostrato un’antipatia reciproca che è poi sfociata in una vera e propria lite…

Rissa dietro le quinte tra Flavio Insinna e Arisa: ecco cos’è accaduto

Tra Arisa e Flavio Insinna le cose non sono andate proprio per il meglio. Infatti, i due si sono lasciati andare a una scena veramente allucinante iniziata davanti alle telecamere e finita nel dietro le quinte della trasmissione Il cantante mascherato. Il conduttore e la cantante hanno iniziato a litigare nel corso dello spettacolo, attaccandosi in modo abbastanza pesante. Questo triste siparietto è andato avanti talmente a lungo da far andare in secondo piano la competizione canora e non è finita qui perché le cose sono continuate dietro le quinte. I due hanno dimostrato di essere molto competitivi e di non riuscire a prendere con leggerezza la competizione, troppo occupati a tentare di identificare con certezza chi si cela dietro alla maschera.

Non era la prima volta che si creava un battibecco tra i due, tuttavia, non si è mai trasceso così tanto fino a quello che abbiamo visto nel corso dell’ultima puntata. Infatti, ognuno ha voluto spiegare per quale motivo non corre buon sangue tra di loro. Addirittura, la cantante ha chiesto di poter essere spostata lontano dal conduttore. Ha infatti detto: “Senti per favore mi puoi cambiare di posto, non voglio stare vicino a lui”. La conduttrice ha pensato immediatamente che Arisa stesse scherzando e quindi non ha fato eccessivo peso a quella richiesta. Eppure, la faccia della cantante era estremamente seria e alla fine della trasmissione era chiaro a tutti che non stesse affatto scherzando.

La discussione sarebbe continuata poi dietro le quinte, dove Arisa avrebbe fatto presente a Flavio Insinna che non gradisce per niente le sue battute, se di battute si tratta. Infatti, il suo umorismo non va molto a genio alla cantante che è diventata freddissima. Alla fine della puntata, Arisa avrebbe richiesto a Milly Carlucci di essere sposata. Vedremo cosa succederà nelle prossime puntate della trasmissione Rai.