Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: dopo tanti anni di grande amore e due figlie arriva la grande dichiarazione | Lo fanno davvero

Silvia Toffanin ormai la conosciamo come la conduttrice di Verissimo. Ma adesso alcune dichiarazioni la vedono protagonista di una confessione rilasciata qualche tempo addietro e non ancora confermata da Pier Silvio Berlusconi.

Ricordiamo Silvia Toffanin come una delle letterine del TV quiz Passaparola, condotto dal noto presentatore Gerry Scotti. Oggi, invece, è conosciuta, sempre in ambito televisivo, per la sua carriera di conduttrice di Verissimo e per la sua storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin è nata a Marostica, in provincia di Vicenza, il 26 ottobre 1979. Dopo la partecipazione alle finali di Miss Italia nel 1997, il suo vero debutto nel mondo della televisione avviene a soli 21 anni, nel 2000.

Il ruolo di letterina sembra aver aperto alla conduttrice le porte della sua carriera televisiva. Questo è accaduto anche ad altre sue colleghe di Passaparola, come Alessia Ventura e Ilary Blasi, sono poi diventate volti noti del piccolo schermo. Successivamente, lasciatasi alle spalle Passaparola dopo 2 anni, Silvia Toffanin diventa la nuova conduttrice di Nonsolomoda, sostituendo Michelle Hunziker, e lavorando nel programma fino al 2009. Consegue la laurea in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica di Milano.

L’inaspettata dichiarazione di Silvia Toffanin

Come abbiamo già spiegato in precedenza, Silvia Toffanin da anni fa al timone di Verissimo, programma al quale è molto legata e che, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di lasciare per nessun motivo. La conduttrice, sembra non aver intenzione di valutare altri progetti.

Maria De Filippi le ha proposto la conduzione di Temptation Island Vip, ma lei in maniera decisa ha declinato l’offerta. La stessa Toffanin ha dichiarato: “Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti. ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande”.

La conduttrice di Verissimo e l’amministratore delegato Mediaset sono insieme dal 2006 e da allora hanno accolto due splendidi figli, Lorenzo Mattia, che adesso ha 12 anni, e Sofia Valentina di 7 anni.

Una coppia decisamente riservata, è raro vedere Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi in copertina, ancora di più insieme ai figli. Lei ama molto la sua famiglia e preferisce passare del tempo con loro piuttosto che avere una vita fatta solo di lavoro e sacrifici. In lei rivediamo una donna devota al suo uomo e ai suoi bambini.