Michelle Hunziker, la rivelazione sulla malattia delle figlie: “Le stiamo controllando perché”

La simpatica Michelle Hunziker racconta della malattia che ha colpito le figlie più piccole. Di cosa si tratta

La bellissima Michelle Hunziker è sempre uguale oggi come agli esordi; anzi, sembra migliorare con il passare del tempo. Da quando giovanissima arriva in Italia e balza agli onori delle cronache per il suo matrimonio da favola con il cantante Eros Ramazzotti nel 1988.

Una favola destinata a finire purtroppo nel 2002, ma allietata dalla nascita di Aurora. Grazie a quest’ultima i rapporti tra i due però non si chiudono mai definitivamente, resta immutato l’affetto tra i due ex coniugi. In seguito la svizzera raggiunge la celebrità sulla sue gambe, tra varie conduzioni e la divertente serie Love Bugs con Fabio De Luigi.

Michelle ritrova l’amore nel 2011 accanto a Tomaso Trussardi, che sposa nel 2014. Dal loro amore nascono Celeste e Sole, ma purtroppo anche questo matrimonio finisce nel 2022. Da allora sembra che ci siano dei riavvicinamenti per ricucire il rapporto, sostenuti dai numerosi fan della coppia che sperano in un ritorno. Speranze alimentate dalle parole di Tomaso che ha confessato al Corriere: “Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa”.

Michelle e la malattia delle figlie

Michelle Hunziker come ogni mamma ama alla follia le sue figlie e si preoccupa quando non stanno bene. Qualche tempo fa, ospite a Verissimo assieme a Gerry Scotti, con il quale ha un rapporto cameratesco e affettuoso grazie alle collaborazioni in alcune conduzioni come quella di Striscia la Notizia, nelle quali si divertono a scherzare assieme come vecchi amici.

In quell’occasione a Michelle viene domandato della salute delle sue bambine più piccole, e lei svela: “Aurora sta bene, le altre due bambine le stiamo controllando perché avevano un po’ di streptococco, come tanti bambini. Ho dato loro un antibiotico”. Nulla di grave fortunatamente, si tratta di un’infezione batterica che provoca mal di gola e febbre, e a volte placche sul palato.

La fobia

Ma forse non tutti sanno che anche la simpatica Michelle Hunziker ha una malattia, anzi una fobia, come ha raccontato qualche volta: “Ho una fobia, si chiama tripofobia, oramai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia”.

Di cosa si tratta? La tripofobia è la paura di superfici che presentano buchi o protuberanze. Come riporta Healty, paura e avversione “nei confronti di gruppetti, grappoli, ammassi e motivi ripetuti di oggetti punteggiati, buchi ravvicinati, o altri elementi in cui vi è un’alternanza fra fori e protuberanze”. Davvero insolita.