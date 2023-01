Gianni Sperti, dopo anni tira fuori la verità sulla sua vita privata: “Sono…” | E sulla moglie Paola Barale…

L’ex ballerino Gianni Sperti racconta quello che è successo con l’ex moglie e rivela la verità sulla sua vita privata.

Oggi lo vediamo accanto alla simpatica Tina Cipollari a Uomini e Donne in veste di opinionista, ma Gianni Sperti ha iniziato la sua carriera come ballerino nel lontano 1995. Un ruolo che abbandona cambiando totalmente campo, una scelta che in seguito ha giustificato spiegando: “Ho fatto questa scelta anche perché con la danza ho un rapporto di amore e odio. Amo danzare ma non mi è mai piaciuto l’ambiente competitivo che si respira”.

Mentre la sua carriera però è sotto gli occhi di tutti da oltre un ventennio, per quanto riguarda la vita privata Gianni è molto riservato e ciò ha contribuito ad alimentare diverse chiacchiere sul suo conto, o meglio, sul suo orientamento sessuale.

L’ex ballerino è stato sposato con la showgirl Paola Barale dal 1998 al 2002, anno in cui si lasciano senza una spiegazione. E da allora accanto all’uomo non è stata mai avvistata nessun’altra, per questo motivo il chiacchiericcio intorno alla sua vita non si placa. Soprattutto in seguito ad alcune dichiarazioni di entrambi nel corso degli anni, che si prestano a molte interpretazioni.

Gianni Sperti: la sua verità

Paola Barale, che ha avuto una storia con l’affascinante Raz Degan, ha commentato entrambi i suoi ex ospite a Verissimo: “Alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza”.

Dal canto suo Gianni Sperti ha sempre evitato di parlare della fine del suo matrimonio, solo in alcune occasioni ha rivelato: “Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare, ognuno è libero di avere ricordi positivi o ricordi negativi. A me restano solo ricordi positivi. Quando mi capita di pensarci”.

La rivelazione

Come detto, sono tante le chiacchiere intorno alla vita privata di Gianni, alle quali lui risponde così: “Non amo le etichette e le classificazioni sociali. Inoltre la vita ses*uale degli esseri umani, secondo i miei valori, è da considerarsi privata, che si parli di etero o di gay. Quindi se anche lo fossi sarebbero fatti miei”.

Un detto non detto, come sempre. Come anche la scorsa estate quando sui social dell’ex ballerino sono apparse le foto del tatuaggio che ha fatto insieme a quello che potrebbe essere il suo compagno, Pasquale Capo. Un’immagine che mostra i due accanto con lo stesso tatuaggio, nello stesso punto del corpo e la didascalia “per sempre” che sembra non lasciare più dubbi.