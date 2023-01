Mara Venier dopo l’ennesimo abbandono è distrutta: “anche tu mi hai lasciata” | Una donna in pezzi

Mara Venier e il lutto che ha sconvolto la sua vita per sempre: l’ennesimo abbandono l’ha letteralmente distrutta

Una donna sempre attenta a ciò che avviene nel mondo dello spettacolo e nella società, tanto da dimostrare il suo talento nella sua conduzione trentennale che tiene milioni di spettatori attaccati alla tv: stiamo parlando di lei, Mara Venier. La donna viene anche definita La Zia della Domenica per via del suo programma Domenica In, che nel corso degli anni ha subito moltissime variazioni ottenendo, però, sempre un buon indice di share. Purtroppo, Mara deve affrontare un lutto che le ha sconvolto completamente la vita: ecco di cosa si tratta.

Sin da giovanissima, la ragazza segue i suoi sogni e l’amore, valori per lei importantissimi, e si trasferisce dalla sua città Natale, Venezia, nella Capitale. Viene scritturata in alcuni film di successo come Diario di un italiano, seguito poi da Zappatore di Mario Merola e alcune commedie sexy all’italiana accanto al suo ex compagno dell’epoca Jerry Calà.

I due, in quel periodo, ebbero una storia d’amore che si concluse dopo i tradimenti a parte dell’uomo che fecero particolarmente soffrire la conduttrice e attrice. Oggi, però tra i due vige un rapporto di stima e affetto reciproco, tanto che proprio Jerry Calà alla vigilia del suo 70esimo compleanno, in una intervista iferì che Mara è la persona più importante della sua vita.

Oggi la donna è la conduttrice della famosa trasmissione Domenica In, che dal 1993 tiene compagnia il pubblico con la sua simpatia, ironia e straordinario talento. Ovviamente, nel tempo, le cose si sono modifiche e , ultimamente ad esempio è cambiata anche la sigla d’apertura e i temi che spesso si affrontano. Purtroppo, nonostante le fantastiche gioie della carriera della Venier, la donna deve affrontare anche dei momenti tristi e dolorosi.

Il dramma affrontato da Mara Venier

La conduttrice Mara Venier, spesso molto attiva sui social, spesso condivide momenti di vita quotidiana fatti di sorrisi e tanta spensieratezza. Purtroppo, questo non è il caso: la donna ha dedicato un post su Instagram sulla scomparsa di un suo caro amico che ha lasciato la vita terrena: Roberto Ruggero, scomparso all’età di 80 anni.

L’uomo, molto amico della Venier, era spesso ospite di Domenica In, ma non solo, era anche presso il Teatro 7 degli Stabilimenti De Paolis a Roma, per il Maurizio Costanzo Show.

Mara Venier ha dedicato un post al suo caro amico davvero molto struggente. La donna ha scritto: “Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata …RIP”.