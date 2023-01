Tragedia Patty Pravo, la drammatica malattia: “È finita”

Patty Pravo e la malattia che ha sconvolto per sempre la sua vita: ecco cosa è accaduto, il racconto fa tremare i fan

Definita sin dai tempi del suo esordio incredibile l’icona indiscussa dell’evoluzione musicale e della moda per eccellenza: stiamo parlando di lei, Patty Pravo. I suoi successi rimangono nell’immaginario collettivo e sociale e tra questi possiamo ricordare Bambola, Pensiero Stupendo, Gente come noi e Pazza Idea. Visto il talento, nel corso della sua carriera ha collaborato con moltissimi artisti tra cui Antonello Venditti, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Enrico Ruggeri e Franco Battiato. Nonostante la carriera incredibile, la Pravo ha dovuto vivere un momento davvero doloroso.

Il brano con cui esordì Patty Pravo fu Ragazza Triste nel 1966, cui bisogna ricordare che risulta essere uno dei prezzi tra i più premiati e trasmessi da Radio Vaticana in quel periodo. Il suo personaggio, ha sempre colpito per la forte presenza scenica che la contraddistingue dal resto, tanto che Carlo Galimberti nel suo giornale La tribuna scrisse: “La repubblica italiana del beat ha la sua dea, si chiama Patty Pravo, una bella ragazza, bionda, spigliata, dalla voce un po’ rozza ma interessante”.

Il primo successo indelebile della carriera di Patty Pravo nasce nel 1968 e tutti lo conoscono molto bene, Bambola. Il brano ha venduto circa nove milioni di copie attribuendole nel tempo il “marchio di fabbrica” dell’artista straordinaria quale è. Bisogna ricordare, però, che il brano sopra citato in realtà alla cantante non le è mai piaciuto per via del testo, poiché dava un’immagine di una donna sottomessa al proprio uomo.

Nonostante i suoi successi incredibili di cui abbiamo parlato nell’articolo, la cantante ha dovuto affrontare un dramma come pochi che ha segnato per sempre la sua vita.

Il difficile dramma vissuto da Patty Pravo

Il suo talento ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana di tutti i tempi, questo è vero, anche se, purtroppo, la cantante Patty Pravo ha dovuto vivere un dramma che le ha causato grandissima sofferenza e dolore: stiamo parlando della depressione e degli attacchi di panico e ansia.

Nel dettaglio, in una lunga intervista ha raccontato: “Mi si è chiusa la gola, non riuscivo più a respirare. Non capivo niente, ero in uno stato di totale incoscienza. Ricordo che mi sono detta: Basta, è finita. Ho creduto di morire. Non dormivo più, i farmaci erano come acqua, le notti interminabili, a fissare il soffitto credendo di impazzire. La sera salivo sul palco divorata dalla stanchezza e dall’ansia. allora mi sono chiusa in camera, al buio, i telefoni spenti. Ho passato giorni interi stesa a letto, senza pensare né parlare, senza riuscire a piangere o a toccare cibo”.

Nonostante il momento terribile, la Pravo è riuscita a rialzarsi : “Finché una mattina mi sono alzata, ho aperto la porta della camera e mi sono infilata in cucina. Nella dispensa c’erano solo un cartone di latte e dei Pavesini, ho iniziato a mangiare e sono tornata a vivere“.