Rudy Zerbi, sapete chi è la madre di suo figlio? Famosa attrice e nipote di Gianni Morandi | Ecco di chi si tratta

Pochi conoscono l’identità della madre del figlio del produttore discografico lombardo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Mentre sappiamo molto sulla sua carriera televisiva, non possiamo dire la stessa cosa della sua sfera privata. Fino a qualche settimana fa Rudy Zerbi era impegnato con Tu si que vales, celebre talent di Canale 5, dove svolge il ruolo di giurato al fianco di Gerry Scotti, Maria De Filippi e Teo Mammucari.

Un gruppo che sembra funzionare alla perfezione visto che lo show è arrivato alla nona edizione, e alla conduzione come sempre troviamo la bellissima Belen Rodriguez, che quest’anno, così come lo scorso anno è stata affiancata da un suo compaesano, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni. Con loro, nell’ultima edizione che si è appena conclusa, c’erano anche Giulia Stabile e Alessio Sakara.

Chi è la ex compagna di Rudy Zerbi?

In questo periodo Rudy è alle prese con un altro talent, sempre targato Canale 5. Stiamo parlando ovviamente di Amici, giunto ormai alla ventiduesima edizione. Il produttore cinematografico e critico musicale si è unito al programma nel lontano 2009, nel ruolo di insegnante di canto.

Come accennato in precedenza, non siamo a conoscenza di molti dettagli sulla sua vita privata. Zerbi ha quattro figli, nati da ben tre relazione differenti. I primi due, Luca e Tommaso, sono nati dalla storia con la sua prima moglie, Simona, con la quale, nonostante il divorzio, ha mantenuto un bel rapporto.

Gli ultimi due figli sono venuti al mondo alcuni anni dopo. Mentre il più piccolo, Leo, è nato dalla relazione con la sua ex compagna Maria Soledad Temporini, Edoardo, il terzogenito, ha come mamma una famosa attrice.

Si tratta di Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi. La madre Nadia infatti è proprio la sorella del noto cantante italiano, che lo scorso anno ha partecipato al Festival di Sanremo con un brano scritto dal suo amico Jovanotti e intitolato Apri tutte le porte. Una scelta che si è rivelata azzeccata visto che Morandi si è aggiudicato il terzo posto, succeduto solamente da Mamhood e Blanco ed Elisa.

Quindi Edoardo Zerbi è nato nel 2009 dalla relazione di Rudy con la nota attrice bolognese. Per quest’ultima però non si tratta del primo figlio. Infatti nel 1997 ha accolto la sua primogenita, Alice. Nonostante i genitori siano separati ormai da diversi anni, il produttore cinematografico è riuscito a mantenere uno stretto rapporto con Edoardo.