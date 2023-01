Damiano dei Maneskin, l’addio al gruppo: la decisione è stata sofferta | Il motivo lascia senza parole

La notizia del cantante dei Maneskin ha scioccato i numerosissimi fan, ma scopriamo insieme cosa è successo.

Damiano è conosciuto al grande pubblico per essere il leader dei Maneskin, un gruppo che si è formato diversi anni fa quando i ragazzi erano poco più che adolescenti. Insieme alla bassista Victoria, al chitarrista Thomas e al batterista Ethan, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Infatti la band ha da poco terminato il tour americano, durante il quale si è esibita nella più importanti città degli Stati Uniti, ottenendo un successo strepitoso. I 4 romani hanno intrattenuto il pubblico con i loro brani rock, trasgressivi e unici nel loro genere.

Ne hanno fatta di strada da quando il gruppo si esibiva nelle strade della Capitale, decidendo poi di partecipare ad X Factor. Una scelta che si è rivelata azzeccatissima, perché da quel momento la loro vita è completamente cambiata.

Dopo essersi piazzati secondi nel talent targato Sky, i Maneskin hanno tentato la via di Sanremo, partecipando all’edizione del 2020, dalla quale ne sono usciti vincitori. Questo gli ha permesso di approdare di diritto all’Eurovision Song Contest, dove la band non solo si è aggiudicata il primo posto ma è riuscita a farsi conoscere a livello internazionale.

L’addio di Damiano

Dopo la vittoria all’Euroviosion, che l’Italia non vinceva da 30 anni, la band ha cominciato ad esibirsi nei Festival più noti d’Europa, arrivando anche oltreoceano, e approdando perfino in uno dei Festival più famosi del mondo, il Coachella, che si tiene ogni anno in California.

Questo ha permesso loro di raggiungere un successo planetario, continuando a deliziare i fan con dei brani fantastici, come quello appena uscito, Gossip, realizzato insieme al chitarrista Tom Morello. Tra qualche settimana invece cominceranno il tour europeo, che include ovviamente delle date italiane. Prima di raggiungere l’apice del successo però, Victoria ha svelato alcuni dettagli sulla band e soprattutto sul ruolo avuto da Damiano nei primi anni.

Infatti, all’inizio Damiano ha rischiato di dire addio ai Maneskin, perché a detta della ragazza non condivideva gli stessi obiettivi della band. Quest’ultimo era interessato al genere pop mentre il resto dei ragazzi preferiva il metal. Per questo motivo il cantante è stato allontanato. Ma poco dopo Damiano ha chiesto di essere reintegrato nel gruppo chiedendo a Victoria una seconda possibilità, che fortunatamente per i fan gli è stata concessa. E dal quel momento i 4 romani non si sono più fermati.