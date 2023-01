Belen Rodriguez, la notizia in queste ore: in ospedale con i tubi attaccati al corpo | Ecco le sue condizioni

La bellissima Belen Rodriguez è apparsa sui social su un letto d’ospedale con delle flebo al braccio. Cosa sta succedendo

Da quando è giunta in Italia dall’Argentina Belen Rodriguez ha fatto innamorare migliaia di uomini, e donne, per la sua bellezza, simpatia e anche un pizzico di malizia, che non guasta. Ma a fare breccia nel suo cuore è riuscito solo Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e suo marito dal 2013, con il quale ha avuto il figlio Santiago, che oggi ha 9 anni.

I due hanno avuto diversi periodi di crisi durante uno dei quali la bella argentina ha avuto una breve relazione con Antonino Spinalbese, dal quale nel 2021 ha avuto la piccola Luna Marì. Un periodo in cui sembrava tutto finito, ma, come ha ammesso la donna: “Il figlio fa tantissimo, ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso.[…] Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti”.

Belen Rodriguez in ospedale?

Nelle ultime ore sul profilo di Belen Rodriguez è apparsa un’immagine che la ritrae su un lettino di ospedale con delle flebo attaccate al braccio. Cosa è successo alla moglie di De Martino? Sta male? Scopriamolo assieme.

Sin dai suoi esordi in tv nel lontano 2004 l’affasciante showgirl sembra non invecchiare mai. Molti pensano al botox, a ritocchini, che comunque ci sono stati, ma pochi conoscono il segreto di bellezza di Belen. Un segreto che tra le star della tv è conosciuto in realtà, e si chiama Ozonoterapia. In cosa consiste questo trattamento che sembra stia spopolando tra i vip?

Sul sito GruppoSanDonato leggiamo: “Prodotto dai globuli bianchi, viene impiegato dal nostro organismo per difendersi dall’attacco di batteri, virus e funghi”. Non solo viene utilizzato per il suo potere antinfiammatorio, ma anche e soprattutto perché “ha un effetto anti-aging, poiché favorisce l’attivazione dei meccanismi anti-ossidanti endogeni, ovvero prodotti direttamente dal nostro organismo che contrastano l’azione dei radicali liberi”. Un vero elisir di bellezza che rallenta l’invecchiamento, sembra.

Solo benefici?

Il segreto di bellezza di Belen Rodriguez quindi si chiama ozonoterapia. Nessun malanno per la showgirl, che sottoponendosi a trattamento di ozono mantiene intatta la sua bellezza negli anni. Ovviamente deve essere eseguito solo da personale medico autorizzato, poiché non privo di controindicazioni.

È bene chiarire che non si tratta solo di questo, l’argentina sta anche molto attenta alla sua alimentazione e pratica attività fisica quotidianamente per mantenersi in forma.