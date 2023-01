Enrico Papi, la grave malattia che l’ha distrutto: la ferita è troppo grande | Non c’è niente da fare

Nonostante la sua apparente leggerezza, la vita di Enrico Papi è stata sconvolta da una grave malattia. Non c’è niente da fare perché la ferita è troppo grande.

Un tempo Enrico Papi era uno dei presentatori di punta della rete Mediaset. La sua grande popolarità è dovuta sicuramente alla trasmissione Sarabanda del 1997.

Dal 2005 per un po’ di tempo scompare dalla televisione italiano fino a che non fa ritorno al fianco di Federica Panicucci alla conduzione del reality La pupa e il secchione.

Ha poi iniziato a lavorare per Sky, conducendo il programma Guess my age che ha anche avuto un discreto successo.

Ora sembra che la malattia abbia sconvolto la sua vita lasciandogli una ferita molto dolorosa. Infatti, ecco cosa il conduttore ha raccontato a Silvia Toffanin.

La grave malattia ha distrutto Enrico Papi: ecco cos’è successo

Enrico Papi ha subito una ferita che non si rimarginerà mai. Infatti, la grave malattia della madre lo ha devastato. Il famoso conduttore di Sarabanda ha raccontato del loro legame a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo: “Con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto stretto, ci vedevamo tutti i giorni. Ho apprezzato un po’ tutto quello che era, nei pregi e nei difetti. Era una donna molto generosa, si dava tanto, era allegra e se poteva regalare un sorriso lo faceva”. Poi purtroppo si è ammalata di una grave malattia. Enrico ha detto: “Purtroppo è morta come peggio non poteva essere per una persona, e anche nel momento più doloroso, lei cercava di fare battute con quel poco di voce che le era rimasto. Lei voleva dimostrare che la vita va avanti a prescindere”.

La donna è morta durante il periodo della pandemia, non per il covid ma a causa di una brutta malattia che aveva già da tempo. Per suo figlio è stata una grandissima sofferenza dirle addio. Enrico Papi le ha dedicato un post su Instagram in cui ha scritto: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene”.

Solo pochi giorni prima era stato il suo compleanno e lui le aveva dedicato questo pensiero: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA”.