Carlo Conti, la grave crisi con la moglie: il tragico periodo del conduttore

Apprezzato conduttore, Carlo Conti ha vissuto momenti bui durante il suo matrimonio, una crisi che stava mandando all’aria tutto. Cosa è successo

Dallo stile inconfondibile, Carlo Conti conduce i suoi programmi in maniera sobria e pacata, in cui si vede tutta la sua passione per il lavoro che ama. Un lavoro che lo ha portato ad abbandonare il posto fisso pur di dedicarvisi.

Forse non tutti sanno infatti che prima di essere conduttore Conti è stato speaker radiofonico, e prima ancora lavorava in banca, finché un giorno ha deciso di licenziarsi per riappropriarsi della sua libertà, come ha ammesso.

Una libertà che però sentiva non solo in ambito lavorativo ma anche in quello amoroso. Prima di sposarsi con l’attuale moglie è stato a lungo corteggiato da belle donne alle quali cedeva senza mai impegnarsi. Ha confessato lui stesso di essere stato un gran dongiovanni che subiva il fascino femminile.

Carlo Conti: matrimonio in crisi

Carlo Conti dopo varie avventure ha trovato la donna che gli ha fatto mettere la testa a posto. Francesca Vaccaro, sposata nel 2012, ha messo fine alla sua vita da scapolo impenitente, rendendolo anche padre nel 2014 di Matteo, unico figlio. Un amore che l’uomo ha espresso più volte in alcune interviste, dove ha ammesso: “Prima di conoscerla ero malato di Dongiovannite, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.

Parole piene d’amore, ha anche confessato: “Il matrimonio è stata una conseguenza naturale. Al mattino apro gli occhi, vedo Francesca e sono tanto felice. Le devo tutto. Tra noi non c’è gelosia, ma maturità di rapporto, amore, complicità, qualcosa che va oltre allo stare insieme. Lei è la donna della mia vita, il mio amore, la madre di Matteo, la persona con cui mi diverto a scherzare, a giocare, a parlare di cose importanti”.

Il periodo buio

Eppure, nonostante queste sentite dichiarazioni d’amore, pare che il matrimonio di Carlo Conti e Francesca Vaccaro abbia subito un duro colpo, una crisi vissuta qualche tempo fa che li ha allontanati. Una sorta di ricaduta nella sua vecchia malattia, a quanto sembra.

Secondo alcune dichiarazioni dello stesso Carlo, avrebbe rischiato di perdere la sua Francesca a causa di un tradimento. Sembra che ai tempi de L’Eredità l’uomo abbia lasciato la moglie, all’epoca compagna, per Roberta Morise, che interpretava il ruolo di Professoressa nel programma. Una ricaduta passeggera, dalla quale si è poi ripreso tornando dalla sua Francesca che lo ha perdonato.