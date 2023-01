Tragedia Carlo Conti, non c’è più niente da fare: soccombe così | È la fine

Carlo Conti purtroppo non è riuscito ad affrontare una tragedia che lo ha particolarmente sconvolto: questa volta pare sia la fine

Tra i conduttori che con la loro spiccata dote di comunicazione hanno sempre dimostrato che il mondo televisivo è uno di quei posti molto belli su cui contare, soprattutto nei momenti di difficoltà: stiamo parlando di lui, Carlo Conti. Un uomo che ha saputo valorizzarsi, reduce del successo del noto programma Tale e quale show, non ha mai smesso di credere nei propri sogni, sin da ragazzino. Purtroppo, però, questa volta non ce l’ha fatta, la tragedia si è fatta sempre più vicina.

L’esordio di Carlo Conti nessuno se lo immagina; egli, prima di approdare nello show business dello spettacolo ha lavorato per tre anni in banca, ottenendo il fatidico “posto fisso”, tanto ambito dai soggetti ancora oggi. Dopo tre anni, però, ha deciso di seguire la strada della libertà, scegliendo un lavoro che più gli si addiceva: stiamo parlando della conduzione radiofonica di alcuni programmi come Radio Studio 54 e Lady Radio, lavorando in seguito con Marco Baldini e Gianfranco Monti, fino al 1981 con la conduzione di Estate 2000.

Circa quei tempi, Carlo Conti ha rivelato in una lunga intervista: “Mi viene in mente una mattina presto, nel traffico, come ogni giorno, dopo tre anni in banca. La sera, uscivo alle 17 e correvo a fare la radio, gratis. Dal venerdì alla domenica, lavoravo in discoteca guadagnando pochino. Il lunedì ero cotto al pensiero delle otto ore che mi aspettavano a fare cose che non amavo. Quel lunedì, ero in piazza della Libertà e “libertà” era la parola che cercavo. Mi sono detto: basta, vado e mi licenzio”.

Da quei momenti ad oggi, beh ne sono passati di anni e l’uomo ha raggiunto un successo grandioso con molti quiz televisivi, il successo alla conduzione del programma Tale e quale show e, in passato, la conduzione del Festival di Sanremo con la queen Maria De Filippi. Nonostante questo, però, pare che la tragedia per Carlo Conti sia davvero vicina.

Carlo Conti, il dramma dello share: ecco cosa succede

Nonostante la grande stima e amicizia che vige tra Maria De Filippi e il grande Carlo Conti, in termini di share le cose per l’uomo non vanno come si sperava. La sfida tra la prima puntata di C’è posta per te e Tali e quali è stata vinta alla grande dalla queen.

Nel dettaglio, il format storico della De Filippi ha raggiunto il 30,2% di share con 4.898.000 telespettatori, mentre “Tali e Quali“ è stato visto da 3.252.000 spettatori con il 18,9% di share.

Lo scorso anno, invece, i numeri erano più o meno simili, ma oggi bisogna affermare che Auditel ha modificato una parte del sistema di rilevazione.