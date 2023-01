Mina, dopo 30 anni spunta l’inedita foto: ecco come si è ridotta | È irriconoscibile

Mina si è ritirata dalle scene oramai da tantissimo tempo, quando si trovava all’apice della sua carriera artistica. Questa scena azzardata è stata fortunata per lei. Ora appare irriconoscibile dopo circa 30 anni in una foto inedita…

Mina ha fatto una scelta sicuramente in controtendenza rispetto alle sue college ma che poi con il tempo è risultata vincente. Infatti, la donna si è ritirata proprio quando era all’apice del suo successo e, grazie a questo, non ha mai dovuto vivere l’inevitabile declino e diventare l’ombra di sé stessa, com’è accaduto ad alcune sue colleghe. In molti hanno ricondotto il suo ritiro dalle scene a dei motivi di stress, altri al fatto che la donna volesse dedicare più tempo alla famiglia.

Nessuna di queste ipotesi sembra vera. Come la stessa cantante ha raccontato nel corso di un’intervista a Vanity Fair, ecco quale sono le vere ragioni:

“Possiedo pochissime doti, ma tra queste c’è il controllo assoluto di ciò che mi circonda. Cantavo in un’epoca dove non esisteva la moderna tecnologia […] Per risolvere qualche problema […] lavoravamo con un piccolo altoparlante che amplificava la voce […] Ancora oggi continuo a utilizzare un vecchio, adorato microfono. Lo tengo segnato da dello smalto rosso, per impedire di perderlo e per la paura che qualcuno me lo possa cambiare per sbaglio”

Com’è diventata oggi alla bellezza di 83 anni, dopo essere sparita da circa 30 anni? Eccola irriconoscibile ma ancora splendida…

Ecco com’è diventata Mina dopo il suo ritiro dalle scene

Mina è sicuramente la più grande cantante italiana, grazie alla sua vocalità potente ed estremamente versatile. Nel corso degli anni ha saputo reinventarsi costantemente e adattarsi ai tempi che cambiano, collaborando con artisti giovanissimi e producendo pezzi estremamente contemporanei. La sua voce non è per niente invecchiata nel tempo.

Tuttavia, il suo aspetto appare completamente diverso alla bellezza di 82 anni. Secondo molti ha smesso di apparire in pubblico perché era visibilmente ingrassata e non era più riuscita a perdere quei kg di troppo. Eppure, resta sempre bellissima con quel suo rosso di capelli che la rende immediatamente riconoscibile.

Mina è un’artista che ha realmente fatto la storia della musica italiana e che è stata in grado di non passare mai di moda. Per questo motivo è sicuramente la regina della nostra musica che ha fatto della sottrazione del corpo la sua cifra, proprio come altre grandi artiste del mondo della letteratura e dello spettacolo.