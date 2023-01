Enzo Iacchetti picchiato così: a Striscia la Notizia succede l’impensabile

Fare il presentatore televisivo non dovrebbe essere rischioso per la propria incolumità, eppure, non sempre è così. Lo sa bene Enzo Iacchetti che è stato picchiato così. A Striscia la notizia succede qualcosa di veramente assurdo.

Il 13 di dicembre è iniziata la nuova stagione di Striscia la notizia che ha visto rinnovati per la loro 28esima edizione Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Infatti, i due sono diventati la coppia iconica del Tg satirico ideato da Antonio Ricci che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Nonostante stiano lì da tantissimo tempo, gli ascolti televisivi per molto tempo sono rimasti abbastanza stabili, anche se il trend attualmente non sembra poi tanto positivo. Ezio Greggi ha iniziato la sua prima puntata nel 1988, mentre Enzo Iacchetti si è unito a lui nel 1994.

Da quel momento in poi il loro sodalizio artistico si è solo rinforzato nel corso degli anni. Il primo ha condotto un totale di 4.178 episodi di Striscia la notizia, mentre l’altro 2.716. Inoltre, i due sono stati insieme per oltre 2.530 puntate, in pratica un matrimonio.

Il segreto del loro successo è sicuramente la grande ironia di cui sono dotati che permette al pubblico a casa di divertirsi e intrattenersi, nonostante le storie non proprio semplici che vengono raccontante nella trasmissione. Negli ultimi tempi però il programma sembra accusare un pochino di stanchezza, forse a causa di una comicità che non incontra più la sensibilità del pubblico, decisamente cambiata nel corso degli ultimi anni.

Enzo Iacchetti le prende in trasmissione: ecco cos’è successo a Striscia la notizia

Nel corso della prima puntata dello scorso anno è successo qualcosa di veramente sconvolgente a uno dei due conduttori. Stiamo parlando di Enzo Iacchetti che le ha praticamente prese, quello che è successo è veramente incredibile.

Il conduttore ha raccontato: “Ho organizzato una fiaccolata di mezzanotte, ho convinto tutti i ragazzi che c’erano in albergo a partecipare. Io facevo da apripista e tutti gli altri scendevano dopo di me. Purtroppo, è scesa la nebbia e non vedevo niente, mi sono ritrovato sull’autostrada del Brennero”.

Tuttavia, quando poi l’uomo è entrato in studio, era vestito come uno che è stato in montagna ha raccontato la sua storia di fronte alla stupore generale. Delle persone vestite per fare scii hanno iniziato a inveire contro il conduttore poiché li aveva portati per sbaglio in autostrada e non sulle piste. A quel punto si è trasceso e l’uomo è stato preso a botte da alcuni dei ragazzi. Era tuttavia una gag organizzata.