Raffaella Carrà, finalmente esce fuori chi prenderà l’enorme patrimonio: non avremmo mai sospettato di loro

Il mondo della televisione piange la morte della nota conduttrice, ma ora sono venuti allo scoperto alcuni dettagli su suo patrimonio.

É passato un anno e mezzo da quando la grandissima Raffaella Carrà ci ha lasciato. Una perdita che ha commosso milioni di italiani, soprattutto coloro che sono cresciuti con le sue celebri canzoni e i suoi programmi di successo.

La regina della televisione, così era stata soprannominata dai suoi fan, aveva 78 anni quando è venuta a mancare per via di un tumore ai polmoni, una malattia che la conduttrice aveva scelto di non rendere pubblica. Ne erano a conoscenza solo i familiari e gli amici più stretti, con i quali si è confidata negli ultimi mesi di vita.

Il patrimonio di Raffaella Carrà

Una carriera, la sua, cominciata negli anni ’70 e da allora la Carrà non si è più arrestata. La sua passione per il canto ed il ballo comincia all’età di 5 anni e tre anni più tardi fa il suo debutto cinematografico in film come I compagni e Il colonnello Von Ryan a Hollywood.

Lascia il ballo all’età di 14 anni ma pochi anni più tardi riesce ad approdare sul piccolo schermo con Canzonissima, suscitando però lo scalpore del pubblico. Infatti durante la trasmissione Raffaella era solita mostrare il suo ombelico, un vero e proprio scandalo all’epoca.

In quegli anni comincia a produrre quelli che sarebbero diventati dei veri e propri tormentoni, come e Chissà se va e Tuca tuca, che scatena altre critiche per il balletto considerato troppo audace. Con gli anni il suo carattere frizzantino e la sua risata inconfondibile hanno fatto breccia nel cuore degli italiani e la stessa Carrà ha fatto un grande salto di carriera, quando ha iniziato a condurre programmi che hanno poi riscosso un incredibile successo.

Tra questi Carramba! Che sorpresa, trasmesso dal 1995 al 2002. La sua notorietà passa anche i confini nazionali e arriva in Spagna, dove conduce una serie di trasmissioni, come La Hora de… e En casa con Raffaella, riscuotendo un enorme successo. Addirittura la sua fama nel paese iberico le è valsa la medaglia al Merito civile, ottenuta nel 1985.

Grazie alla sua carriera decennale la Carrà può vantare un proficuo patrimonio cospicuo, che non include solo i guadagni ottenuti durante decenni di lavoro in tv, ma anche diverse proprietà, sparse in tutta Italia. Come ben sappiamo Raffaella non ha avuto figli e quindi la domanda che molti si sono chiesti è a chi sarebbe andato tutto il patrimonio della conduttrice. A quanto pare saranno i due figli del fratello, Federica e Matteo, a ereditare tutti i suoi beni.