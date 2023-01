Silvia Toffanin, la rivelazione arriva in diretta: “…è morta..” | Una vera disgrazia

Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo fa una rivelazione davvero molto commovente che lascia tutti senza parole

Una delle conduttrici che con la sua sensibilità e professionalità ha conquistato il mondo dello spettacolo è lei, Silvia Toffanin. Il suo show che considera la sua seconda casa e famiglia è proprio il famoso programma pomeridiano, Verissimo. Nel programma, infatti, la donna dedica parte delle puntate a numerose interviste sempre contraddistinguendosi dal resto, con il suo straordinario talento. Purtroppo, proprio di recente, è venuta fuori una rivelazione davvero sofferente avvenuta in diretta televisiva che ha lasciato senza fiato i fan.

Nel corso della sua splendida carriera, Silvia si è fatta conoscere dapprima nel concorso di bellezza Miss Italia, cui è arrivata sino alle selezioni finali e, successivamente, venendo scritturata nel noto programma Passaparola, condotto d Gerry Scotti insieme alle sue due amiche, Ilary Blasi e Alessia Mancini, oggi presenti nello show business dello spettacolo. La donna, dimostrando la sua professionalità, terminata questa esperienza venne scelta al programma Non solo moda.

Nel 2009, invece, viene scelta alla conduzione di Verissimo, programma al quale ha sempre dimostrato la sua professionalità, intervistando numerosi personaggi di rilievo e dimostrando la sua sensibilità ad alcuni temi affrontati. Ha sempre considerato il programma la sua seconda casa, il suo modo di evadere dalla quotidianità di cui non può assolutamente fare a meno: la famiglia.

La conduttrice, infatti, è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda Mediaset, con cui da parecchi anni forma una splendida famiglia e un legame indissolubile mai messo in dubbio, nonostante i rumors sulla loro relazione. Circa le presunte voci, qualche tempo fa la Toffanin ha detto la sua: “dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo […] La verità è che noi siamo felici così”.

La commozione in diretta tv di Silvia Toffanin

Il programma Verissimo, da molti anni condotto dalla bella Silvia Toffanin, viene considerato come il secondo salotto televisivo più importante e seguito della tv, dopo Domenica In. In ogni puntata, la conduttrice dimostra la sua sensibilità e il talento indiscusso circa le interviste che vengono svolte a diversi personaggi famosi legati al mondo della tv, del cinema e della moda.

Qualche tempo fa, precisamente il 29 Ottobre 2022, la conduttrice ha invitato una ex concorrente del Gf Vip e di Non è la Rai: lei, Cristina Quaranta. La donna avrebbe fatto una rivelazione davvero commovente provocando lacrime anche della stessa Silvia Toffanin.

Cristina Quaranta avrebbe nominato la mamma di Silvia Toffanin, Gemma Parison, scomparsa qualche tempo fa, causando le lacrime della conduttrice. La Toffanin al ricordo avrebbe esclamato: “Oggi sono proprio due anni che è morta, le mando un grosso bacio, mi manca tantissimo”.