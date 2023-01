Vite al limite, ricordate Lisa Ebberson? Pesava 290kg: il drammatico addio nel mezzo del programma

Un addio improvviso, quello di Lisa Ebberson, nel celebre programma di Vite al limite. Ma scopriamo insieme cosa è successo.

Lisa Ebberson ha partecipato alla decima stagione di Vite al limite, reality che si occupa di pazienti obesi che cercano di perdere peso con l’aiuto del Dottor Nowzaradan. Viene quindi documentato il processo di dimagrimento di ciascun paziente che decide di partecipare al programma.

La donna, di 51 anni, quando è comparsa per la prima volta nel noto reality pesava 290 kg e da diversi anni era confinata nel suo letto. Addirittura un medico ha dichiarato che le sue ossa si sarebbero rotte se avesse tentato di alzarsi. La donna, durante l’episodio ha confessato di aver avuto una vita difficile ma la possibilità di dare un’infanzia migliore ai suoi nipoti è ciò che l’ha convinta a rivolgersi al dottor Nowzaradan.

Una tragica fine

Durante le registrazioni del programma Lisa viveva a Fairbury, cittadina del Nebraska, con il suo fidanzato, Randy, che nel corso degli anni l’ha aiutata comprandole il cibo. Il programma, andato in onda per la prima volta nel 2012, ha dimostrato che tutto è possibile se i pazienti decidono di impegnarsi e lavorare sodo.

Il medico di Vite al limite ha consigliato alla Ebberson alcuni fisioterapisti e nutrizionisti che l’avrebbero aiutata nel processo di dimagrimento. Ma la paziente non ha fatto altro che ignorare i loro consigli. Come se non bastasse durante questo difficile e tortuoso percorso per cercare di perdere peso, è accaduto l’impensabile.

Infatti il fidanzato Randy è deceduto a causa del covid. Questo significava che Lisa avrebbe dovuto cercare un’altra persona che si sarebbe presa cura di lei, soprattutto dopo la degenza in ospedale, durante la quale ha perso oltre 40 kg.

Purtroppo, nonostante i progressi, Lisa ha deciso di lasciare definitivamente il reality e di tornare nella sua casa del Nebraska. Un addio che ha sorpreso lo stesso dottore e tutto lo staff medico che ha cercato di aiutarla durante il suo percorso di dimagrimento.

Oggigiorno non abbiamo molte informazioni sullo stato attuale della Ebberson e non sappiamo se abbia continuato o meno a perdere peso o se sia riuscita a non prenderne altro. Nonostante la sua presenza sui social non ci sono informazioni utili per comprendere la sua situazione attuale. Però tempo fa ha postato alcune foto che la ritraggono insieme ai suoi nipoti, quindi questo ci fa capire che la ex paziente di Vite al limite non è più confinata nel suo letto ed è in grado di muoversi e di uscire.