Gerry Scotti, il ricovero per l’operazione d’urgenza: “Il destino mi ha fatto”

Il conduttore milanese ha deciso finalmente di raccontare il tragico episodio che ha vissuto. Scopriamo insieme i dettagli.

Gerry Scotti ormai è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Ogni sera ci tiene compagnia con la sua simpatia e il suo carisma. Il conduttore però non ha cominciato la sua carriera in tv, bensì in radio, quando negli anni ’80 inizia una collaborazione con Radio Hinterland Milano2 e Radio Milano International.

Di lì a poco viene scoperto da Claudio Cecchetto che lo porta a Radio Deejay e grazie a lui riesce a debuttare anche sul piccolo schermo. Infatti non passerà molto tempo prima che Gerry inizi a condurre programmi di successo, come Passaparola, Chi vuole essere milionario, Striscia la Notizia e Caduta Libera.

Il ricovero

Moltissimi italiani nel corso degli anni si sono innamorati di Scotti, che tiene loro compagnia, facendoli sorridere e divertire. Fino a pochi giorni fa era impegnato nella registrazione di Tu si que vales, celebre show targato Canale 5, che lo vede al fianco della bella Belen Rodriguez e dei suoi colleghi di giuria, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Tra poco invece ricomincerà la nuova stagione di Caduta libera, altro quiz show di successo del conduttore milanese, ormai giunto all’undicesima stagione. La trasmissione ha decisamente superato ogni aspettative di Mediaset, considerato il fatto che l’ultima stagione trasmessa ha raggiunto una media di 3,5 milioni e mezzo a puntata.

Quando non collabora con queste trasmissioni, lo troviamo dietro al noto bancone di Striscia, insieme alla sua fedelissima collega, Michelle Hunziker. La coppia negli ultimi anni ci tengono compagnia nel periodo primaverile, visto che la produzione ha deciso di ruotare vari conduttori nel corso della stagione.

Nonostante i mille impegni, Gerry cerca sempre di mantenere le sue proprietà, che includono ovviamente il figlio, Edoardo, avuto dalla ex moglie Patrizia Grosso. Scotti infatti ha sempre dichiarato di voler passare più tempo possibile con il suo primogenito, una delle persone a lui più care. E poco tempo fa si è unita alla famiglia Virginia, la nipotina del presentatore e figlia di Edoardo.

Pochi sanno però che quest’ultimo, un paio di anni fa è stato coinvolto in un incidente, che ha spaventato molto Scotti. Queste le sue parole sull’accaduto: “È stata la paura più grande della mia vita”. Come se non bastasse, ironia della sorte, l’incidente è avvenuto alcune ore prima che venisse registrata la prima puntata di Striscia la Notizia.