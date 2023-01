Masterchef, dolorosa morte nelle ultime ore: tutti distrutti per la sua scomparsa

Ne stanno capitando di tutti i colori a giudici e ex giudici di Masterchef Italia. Infatti, c’è stato un grave lutto per uno di loro.

La nuova edizione di Masterchef sta andando in onda ogni giovedì tra una mistery box e un’esterna in posti mozzafiato. Tuttavia, oltre alla competizione giudici e ex giudici sono anche alle prese con la loro vita privata e per alcuni di loro le cose non stanno andando proprio benissimo. Lo sa bene Joe Bastianich che di recente è stato addirittura ricoverato in ospedale per un problema improvviso.

L’ex giudice di Masterchef è molto amato in Italia. Infatti, torna qui davvero molto spesso e ha partecipato anche ad altri programmi. Lo scorso anno è stato nel team di Italia’s got talent. Questo 2023 sarà inoltre uno dei concorrenti del fortunatissimo programma Pechino Express. Inoltre, l’uomo è molto seguito sui social network, nonostante nel corso del programma i suoi modi non fossero propriamente gentili.

Con i suoi follower di Instagram ha deciso di condividere un momento molto particolare che ha fatto preoccupare tutti quanti. L’uomo ha infatti pubblicato delle storie dall’ospedale. In realtà si trovava lì solamente per delle visite di controllo e ha rassicurato i suoi fan.

Dal lettino ha comunicato a tutti: “Ciao ragazzi, oggi vi confido una cosa abbastanza personale… sono qui dal mio dottore, oggi, per fare una colonscopia e gastroscopia, dato che a 54 anni è importantissimo per i maschi, dato che molti dei miei amici hanno avuto questo tipo di problema”. Ora però succede qualcosa di

L’improvviso lutto per uno degli ex giudici di Masterchef: il dolore è grandissimo

Un anno sfortunato si prospetta il 2023 per questo ex giudice di Masterchef che ha dovuto affrontare un grave lutto. Stiamo parlando di Joe Bastianich che, nono solo è stato ricoverato in ospedale, ma ha perso anche una persona a lui molto cara.

Si tratta di un suo amico, Barolomeo Simson, con cui passava moltissimo del suo tempo. Il giudice ha voluto dedicare al suo amico una storia Instagram, pubblicando una foto in cui stavano insieme.

Inoltre, lo scatto era accompagnato da una bellissima dedica: “Il dolore è grande ma spero ora tu sia in posto migliore. Eri un modello per me è mi hai insegnato tanto… anche come gestire sofferenza con un sorriso. Nei momenti difficili pensare a tutto quello che stavi passando mi ha dato la forza per rialzarmi. Non ti sei mai arreso. Mancherai”.